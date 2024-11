Il 16 e 17 novembre 2024, gli appassionati di videogiochi di Catania e Palermo avranno l’opportunità di partecipare all’atteso torneo EA FC 25 Challenge, organizzato da Bruno Euronics. Gli eventi si terranno simultaneamente nei negozi di Catania, al Centro Commerciale Centro Sicilia, e di Palermo, presso lo Store di Palermo, a partire dalle ore 14:00. Un’occasione unica per sfidarsi in un torneo ad eliminazione diretta e vivere l’emozione di competere con tanti altri appassionati del celebre videogioco calcistico.

Modalità di partecipazione: iscrizione e limite di giocatori

Il torneo sarà aperto a un massimo di 64 partecipanti per ogni store, per un totale di 128 giocatori, suddivisi tra le due città. L’iscrizione è obbligatoria e si chiuderà al raggiungimento del limite di partecipanti, quindi chi è interessato è invitato a iscriversi il prima possibile, seguendo il link indicato. Il torneo si svolgerà in modalità ad eliminazione diretta, garantendo così una competizione ad alta intensità fino alla finalissima.

La sfida finale

I vincitori di ciascun torneo, uno a Catania e uno a Palermo, si affronteranno in una finalissima epica che vedrà come compagno di squadra un ospite speciale. A Catania, il vincitore sarà affiancato dall’ex calciatore Mariano Izco. Mentre a Palermo il vincitore giocherà al fianco di Stefano Sorrentino, ex portiere e protagonista della Serie A italiana. Un’occasione imperdibile per tutti i fan di EA FC 25 di condividere il campo virtuale con due icone del calcio.

I premi in palio

I partecipanti che si distingueranno nelle fasi di gioco avranno la possibilità di vincere fantastici premi tecnologici, tra cui controller e cuffie da gaming. I premi per i primi tre classificati sono i seguenti: