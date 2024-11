Il sindaco di Catania, Trantino, ha appena comunicato che la Protezione Civile ha elevato l’allerta meteo per la provincia di Catania al livello massimo, “allerta rossa”.

Si consiglia a tutti i cittadini di evitare spostamenti non urgenti e di mettere in atto le consuete misure di sicurezza, come il controllo delle proprie abitazioni per prevenire allagamenti e danni strutturali. Inoltre, le autorità invitano a prestare attenzione ai segnali di allerta e a seguire le direttive fornite dalle istituzioni locali, in modo da garantire la massima sicurezza collettiva.

Allerta rossa su tutto il territorio

L’allerta rossa indica un rischio elevato di eventi meteo estremi, come forti piogge, nubifragi e venti intensi, che potrebbero comportare disagi significativi per la sicurezza pubblica e l’incolumità dei cittadini. Le autorità locali, quindi, stanno attivando misure preventive per minimizzare i rischi e proteggere la popolazione. Si prevede che le condizioni meteorologiche si mantengano critiche almeno per tutta la giornata di domani, con possibili disagi anche nelle ore successive.

Ordinanza in arrivo

A breve sarà pubblicata l’ordinanza ufficiale che dettaglierà le modalità di attuazione della chiusura delle scuole e altre misure preventive da adottare. Le autorità locali invitano la popolazione a seguire attentamente gli aggiornamenti, prestando particolare attenzione agli avvisi delle forze di polizia e della Protezione Civile. La popolazione è invitata a rimanere informata e a seguire le indicazioni per evitare rischi in queste ore critiche.