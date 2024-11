Martedì 12 novembre 2024, gli uffici di Luca Napoli Management, situati in via San Filippo Neri 14 a Catania, ospiteranno il casting per il celebre programma Mediaset Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis. L’evento è un’opportunità unica per chi sogna di entrare nel mondo della televisione e partecipare a uno dei quiz più amati dal pubblico italiano.

I concorrenti ricercati

La redazione di Avanti un altro sta cercando nuovi concorrenti per la prossima edizione del programma. Possono partecipare persone di tutte le età, purché abbiano una buona cultura generale e dimostrino simpatia e solarità. Il programma è noto per la sua atmosfera leggera e spensierata, quindi la personalità dei partecipanti gioca un ruolo fondamentale.

In particolare, si cercano anche candidati più maturi, che possano incarnare la figura tradizionale del “signore” o della “signora siciliana”, in linea con il carattere autentico e vivace che Avanti un altro ha sempre valorizzato. Questo è il momento giusto per chiunque si senta pronto a mettersi in gioco e a far parte di una produzione televisiva di successo.

Orari e modalità di partecipazione

Il casting si terrà dalle 10:30 alle 18:00 presso gli uffici di Luca Napoli Management, a Catania. La partecipazione è possibile solo su appuntamento. Per prenotarsi, gli interessati dovranno inviare un messaggio privato sulla pagina Facebook ufficiale del programma, scrivere un’e-mail a avantiunaltro@sdl2005.it, oppure chiamare il numero 0662286900. È importante seguire le modalità indicate per garantire l’accesso al casting.

Se sei appassionato del programma e sogni di diventare uno dei concorrenti, non perdere questa opportunità. Il casting è aperto a tutte le persone che desiderano mettersi in gioco, mostrare la propria personalità e, chissà, conquistare il palcoscenico di Avanti un altro!