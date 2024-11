Peggiora l’allerta meteo a Catania. Da arancione in poche ore si è passati ad allerta rossa. In via precauzionale, l’Università di Catania ha disposto la chiusura di tutte le sue sedi in città e la sospensione delle attività accademiche per la giornata di domani 12 novembre. Le lezioni si terranno esclusivamente in modalità telematica.

Ecco il comunicato inviato agli studenti e alle studentesse: “a seguito della segnalazione di allerta meteo di codice rosso diramata questo pomeriggio dalla Protezione civile per rischio temporali e idrogeologico sul settore costiero nord-orientale della Sicilia, per tutta la giornata di domani MARTEDI’ 12 NOVEMBRE saranno sospese tutte le attività didattiche in presenza, inclusi gli esami e le sedute di laurea, in tutte le sedi dell’Ateneo di Catania. Le attività potranno essere erogate in modalità on line.”