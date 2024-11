Il sito della Polizia di Stato ha fornito l’elenco completo di tutte le postazioni di autovelox attive sulle strade statali e autostrade siciliane, in vigore durante la settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 novembre. Il sistema, improntato alla prevenzione di incidenti stradali e al monitoraggio dei comportamenti dei guidatori per una maggiore garanzia della sicurezza stradale, prevede la comminazione di multe per coloro che superano di 10 km/h i limiti previsti. Di seguito, la lista ufficiale e dettagliata pubblicata.

Le postazioni autovelox

Lunedì 11/11/2024

Autostrada A/18 Messina-Palermo

Martedì 12/11/2024

Autostrada:

A/18 Messina-Palermo

A/29 Palermo-Mazzara del Vallo

Strada Statale:

SS/114

SS/417 di Caltagirone

SS/626 CL

Mercoledì 13/11/2024

Autostrada:

A/18 Messina-Palermo

A/29 Palermo-Mazzara del Vallo

Strada Statale:

SS / 189 PA

SS / 626 CL

SS / 640 di Porto Empedocle

Giovedì 14/11/2024

Autostrada:

A / 18 Messina-Palermo

A / 19 Palermo-Catania

A / 29 Palermo- Mazara del Vallo

Strada Statale:

SS / 115 RG

SS / 121 Catanese

Venerdì 15/11/2024

Autostrada:

A / 18 Messina-Palermo

A / 19 Palermo-Catania

A / 29 Palermo- Mazara del Vallo

Strada Statale:

SS / 121 Catanese

SS / 189 PA

SS / 417 di Caltagirone CT

SS / 626 CL

SS / 640 di Porto Empedocle

Sabato 16/11/2024

Autostrada A / 29 Palermo- Mazara del Vallo

Le sanzioni

Come anticipato, sono previste sanzioni per i trasgressori dei limiti di velocità, di importo variabile in relazione allo sforamento del limite: fino a 10 Km/h in più del limite la multa applicata andrà da 42 euro fino a un massimo di 173 euro; da 10 fino a 40 Km/h in più del limite: viene applicata una multa da 173 euro fino a un massimo di 694 euro; da 40 a 60 Km/h in più del limite: è comminata una multa da 543 euro fino a un massimo di 2.170 euro, più la sospensione della patente da 1 a 3 mesi; oltre 60 Km/h in più del limite: si applicherà una multa da 845 euro fino a un massimo di 3.382 euro, più la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.