Continua l’allerta meteo a Catania: secondo l’ultimo bollettino pubblicato, l’allerta per la giornata di oggi è di colore arancione. A titolo precauzionale, l’Università di Catania chiude tutte le sedi dell’Ateneo nella città etnea e sospende le attività. Di seguito, l’avviso inviato dall’università agli studenti e alle studentesse:

“A tutte le studentesse e tutti gli studenti dell’Università di Catania

A seguito del Bollettino di allerta meteo per rischio temporali e idrogeologico sul settore costiero nord-orientale della Sicilia, diramato nelle scorse ore dalla Protezione Civile, a partire dalle ore 14 e per tutta la giornata di lunedì 11 novembre 2024, sono sospese – a titolo precauzionale – tutte le attività didattiche (lezioni, esami, seminari), scientifiche e culturali previste in tutte le sedi Unict di Catania.

Le attività previste in modalità online si terranno regolarmente”.

In aggiornamento…