Oggi, venerdì 8 novembre, anche la Sicilia si unisce allo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, con un blocco di 24 ore che coinvolge bus, tram e metropolitana in molte città italiane. Lo sciopero, indetto dalle principali sigle sindacali, mira a denunciare la crisi strutturale del settore e la necessità di un intervento concreto del Ccnl e per migliorare le condizioni di lavoro e sicurezza del personale. Sarà garantito solo il 30% del personale viaggiante e i servizi essenziali tra i quali scuolabus, trasporto dei disabili e collegamenti con porti e aeroporti, mentre mancheranno del tutto le tradizionali fasce di garanzia.

Le ragioni dello sciopero

È forte il messaggio i sindacati Filt Gil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno scelto di mandare proclamando l’assenza, per la prima volta in 19 anni, delle fasce di garanzia che tutelano i viaggiatori. Si tratta infatti di una delle misure più forti previste dalla legge sullo sciopero, utilizzabile una sola volta nel corso della vertenza nazionale, una scelta mirata a lanciare un allarme sulla drammatica emergenza che vive il settore. Le ragioni dello sciopero sono state spiegate dalla Filt Cgil nel suo comunicato: “Non si tratta di uno sciopero che chiede soltanto il rinnovo del contratto collettivo nazionale, ma vuole provare ad aprire nel Paese una riflessione su un sistema di mobilità collettiva che rischia gradualmente di sparire” aggiungendo inoltre un focus sulla questione della sicurezza dei lavoratori, “la carenza oramai strutturale di personale operativo, che si traduce in tagli del servizio, comporta il peggioramento delle condizioni lavorative e un aumento esponenziale degli episodi di aggressione per i lavoratori e le lavoratrici front line“.

Corse e orari garantiti a Catania

Anche nella città di Catania saranno avvertiti gli effetti dello sciopero. L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. (AMTS) di Catania ha informato che il servizio potrebbe subire delle variazioni. Il personale viaggiante aderente all’iniziativa si asterrà infatti dal servizio per l’intera giornata.

Durante la mobilitazione saranno effettuati nell’intero corso della giornata, i servizi da e per l’aeroporto (Alibus e 524S).

Negli orari rientranti nelle fasce di garanzia, (6:30-9:30 e 18:00-21:00), saranno attive le linee: