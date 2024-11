Concorsi pubblici 2024: tante le occasioni di impiego che si aprono in questo periodo, con bandi di concorsi pubblici e offerte di lavoro disponibili in Sicilia. Per chi è in cerca di una nuova opportunità, è il momento giusto per consultare i bandi aperti, con numerose offerte anche per chi risiede in Sicilia. Di seguito, una panoramica delle posizioni più interessanti e delle scadenze da non perdere.

Concorsi pubblici 2024: i bandi aperti in Sicilia

Concorsi pubblici in Provincia di Catania : selezioni volte ad aggiornare gli elenchi di idonei dai quali attingere per contratti di lavoro, a tempo indeterminato o determinato , presso il Comune di Motta Sant’Anastasia e altri gli Enti Locali. La selezione è prevista per figure nei settori amministrativo, contabile, vigilanza . Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica entro il 18 novembre 2024 .

Concorso per custode con licenza media: indetto dal Comune di Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento, è finalizzato all'assunzione di un operatore Operatore esperto con funzione di custode di parchi, ville, giardini e cimitero in possesso di licenza media. La modalità di presentazione della domanda, in scadenza il 13 novembre 2024, è esclusivamente telematica, tramite il portale inPA.

Concorsi pubblici 2024: i bandi nazionali con posizioni aperte in Sicilia

Concorsi pubblici 2024: numerosi i concorsi pubblici nazionali che prevedono la disponibilità di posti anche in Sicilia. Vediamoli nel dettaglio.