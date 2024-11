Il Comune di Giarre si prepara a inaugurare il “villaggio di Natale” per regalare un’atmosfera unica e suggestiva a tutti coloro che desiderano vivere la magia delle feste in un contesto incantato. Dal prossimo 8 dicembre al 6 gennaio, il Pala Giarre si trasformerà in un vero e proprio paese di Natale, perfetto per immergere grandi e piccini nell’incanto delle tradizioni natalizie e delle meraviglie invernali. L’evento, dal titolo “La magia del Natale: Il villaggio di Babbo Natale e degli spettacoli incantati”, si propone di affascinare tutti i visitatori con una varietà di attività ed emozioni indimenticabili.

I preparativi

Il Villaggio di Natale sarà suddiviso in aree tematiche pensate per valorizzare ogni aspetto delle festività. Si potrà passeggiare tra alberi di Natale scintillanti, scoprire le botteghe artigiane dove acquistare decorazioni e regali unici, o godere delle delizie locali nei punti ristoro.

Uno degli elementi più spettacolari sarà un maestoso albero di Natale di 12 metri, al centro di una scenografia che farà da sfondo a molte attività interattive e momenti fotografici. I più piccoli avranno a disposizione un’intera fattoria natalizia con animali da ammirare, la fabbrica degli elfi per scoprire come nascono i regali, e l’opportunità di scrivere la propria letterina per Babbo Natale e incontrarlo per una foto.

Ci saranno inoltre spettacoli acrobatici emozionanti e una pista di pattinaggio su rotelle offriranno momenti di puro divertimento. È prevista anche un’area eventi dedicata all’intrattenimento, dove animazioni e spettacoli coinvolgeranno il pubblico, regalando momenti di gioia e meraviglia.