Con l’arrivo del Natale, ritorna anche il tanto temuto “caro voli” in Sicilia. Le compagnie aeree stanno già adeguando le tariffe aeree per il periodo natalizio, con aumenti che potrebbero raggiungere fino al 20% rispetto ai prezzi abituali. Questo fenomeno sta interessando soprattutto le tratte più richieste, che collegano l’isola con le principali città italiane e le destinazioni turistiche europee, dove la domanda cresce esponenzialmente in vista delle feste. Chi sta programmando una fuga natalizia, quindi, dovrà fare i conti con queste maggiorazioni.

Motivi dei rincari

I motivi di questo aumento sono vari. Da un lato, le festività comportano un’affluenza massiccia di viaggiatori, pronti a tornare a casa o a raggiungere destinazioni di vacanza. Le compagnie aeree sfruttano questa domanda per applicare aumenti sui biglietti. Dall’altro, c’è anche una questione legata alla disponibilità limitata di posti, specialmente durante i giorni di punta, come la vigilia di Natale e il giorno stesso. In questi momenti, la domanda supera di gran lunga l’offerta, facendo lievitare i costi per i viaggiatori.

Le tratte più colpite

Le tratte più colpite da questi aumenti sono quelle che collegano la Sicilia alle principali città italiane, come Roma, Milano e Napoli. A queste si aggiungo anche le destinazioni europee, come Parigi, Londra e Berlino. La crescente domanda di voli in questi giorni “caldi” determina il rialzo dei prezzi, con picchi che si registrano anche per chi cerca voli dell’ultimo minuto.

Prezzi alle stelle per la Sicilia

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia i prezzi dei voli sono già molto elevati, con alcune tratte che raggiungono quasi i 600 euro per andata e ritorno. E si prevede un ulteriore rialzo fino al 21 dicembre. Gli aumenti rispetto allo scorso anno, secondo le stime delle associazioni di categoria, vanno dal 12% al 20%. Ad esempio, per un volo in classe economy da Bologna a Palermo, senza bagaglio da stiva e senza posto riservato, i prezzi variano tra i 408 e i 575 euro. Per la tratta Milano-Palermo, le tariffe vanno da 416 a 579 euro, mentre su Milano-Catania si arriva a una fascia di prezzo tra i 520 e i 586 euro. La situazione non migliora per le rotte da Torino e Venezia verso Palermo e Catania, con costi che spaziano da 419 a 523 euro per Torino-Palermo e da 470 a 527 euro per Venezia-Catania.

Bonus voli per residenti in aumento

I residenti in Sicilia possono beneficiare del bonus voli introdotto dalla Regione, che offre un rimborso del 25% sul costo dei biglietti per le tratte nazionali. Questa iniziativa è stata confermata anche per quest’anno, con un aumento dei fondi disponibili che potrebbe portare lo sconto fino al 30% per i voli natalizi. Tuttavia, il provvedimento copre solo parzialmente l’aumento dei prezzi.

I turisti, invece, sono esclusi da questa misura, il che potrebbe disincentivarli a visitare la Sicilia durante le festività natalizie, data la forte impennata dei costi dei voli. Il settore turistico dell’isola teme che questa situazione possa avere gravi conseguenze, mettendo a rischio la continuità della ripresa, che sembrava promettente dopo gli ottimi risultati registrati nella stagione estiva.

Come risparmiare sui voli natalizi

Per chi è alla ricerca di soluzioni più economiche, esistono alcune strategie. Prima di tutto, la prenotazione anticipata rimane la chiave per trovare tariffe più vantaggiose. Acquistare i biglietti con mesi di anticipo permette di evitare i rincari più alti. Un’altra possibilità è quella di avere una certa flessibilità sulle date di viaggio: partire qualche giorno prima o dopo il picco delle festività può comportare risparmi significativi, anche se si tratta di un’opzione più difficile da conciliare con gli impegni familiari e professionali.