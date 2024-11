Meteo Sicilia: da oggi fino a venerdì, le temperature subiranno un calo, portando il clima più in linea con la stagione. In questi giorni tutto il territorio siciliano sarà interessato da un forte aumento di nuvolosità, con piogge sparse su gran parte delle città sicule. L’instabilità meteo sarà diffusa, con acquazzoni che colpiranno in particolare le zone interne e occidentali. I cieli grigi e le piogge renderanno questa settimana un po’ più uggiosa, con un’atmosfera decisamente autunnale.

Meteo Sicilia: mercoledì 6 ottobre 2024

Durante la giornata odierna di mercoledì la pressione atmosferica scenderà su tutta l’Isola. Il tempo si presenterà prevalentemente asciutto e i cieli dei capoluoghi siciliani saranno coperti da nubi sparse. La giornata sarà caratterizzata anche da qualche piogge scarse. Soprattutto nei territori di Siracusa, Trapani e Catania. le temperature massime più alte si raggiungeranno a Agrigento e Palermo con più di 23 gradi. Per quanto concerne gli altri capoluoghi le massime non saliranno mai sopra i 20 gradi.

Meteo Sicilia: giovedì 7 ottobre 2024

Durante la giornata di giovedì la pressione atmosferica continuerà a calare e il maltempo tornerà sulla Sicilia. Proprio per questo ci saranno piogge su gran parte dell’isola, intervallate da brevi schiarite. Inoltre nelle zone meridionali, i rovesci potrebbero essere accompagnati anche da temporali. Le uniche città i cui non pioverà saranno Messina e Palermo, che saranno caratterizzate solo da qualche nube sparsa. Giovedì le temperature scenderanno su tutto il territorio, la massima più alta si registrerà proprio nella nostra città di Catania, dove si raggiungeranno nelle ore più calde 21 gradi.

Meteo Sicilia: venerdì 8 ottobre 2024

Durante la giornata di venerdì la situazione meteo sembra non voler migliorare. Temperature in forte calo su tutto il territorio siciliano. Il sole sembrerà splendere solo a Trapani, dove proprio venerdì si registrerà la massima più alta in Sicilia: 21 gradi. Forti piogge nei territori di Agrigento, Caltanissetta e Siracusa. Per quanto concerne la nostra città di Catania, non si registrano piogge in arrivo per venerdì. Nonostante ciò, il cielo sarà coperto da diverse nubi. La massima registrata in città sarà di 19 gradi. Non si registra una forte escursione termica durante le ore serali, in cui le minime raggiungeranno i 18 gradi.