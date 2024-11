Durante la giornata del 8 novembre 2024, anche il personale dell’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta (AMTS) di Catania aderirà allo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dalle principali sigle sindacali del settore. La protesta coinvolgerà il personale del trasporto pubblico locale, che si asterrà dal lavoro per tutta la giornata, portando potenziali disagi nel servizio di trasporto urbano. I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna e Cub Trasporti sono tra gli organizzatori di questa iniziativa.

Collegamenti con l’aeroporto di Catania

Nonostante lo sciopero, alcuni servizi essenziali saranno comunque garantiti. In particolare, i collegamenti tra la città di Catania e l’aeroporto Fontanarossa rimarranno attivi per tutta la durata della giornata. Le linee Alibus e 524S, che collegano il centro città all’aeroporto, non subiranno interruzioni e continueranno a funzionare regolarmente.

Fasce orarie di servizio garantito

Inoltre, AMTS ha previsto la continuazione del servizio anche durante le cosiddette “fasce di garanzia”. Durante queste fasce orarie, il trasporto pubblico urbano sarà parzialmente operativo, consentendo a chi si sposta per necessità lavorative o personali di utilizzare alcune linee. Le fasce garantite sono:

Dalle 6:30 alle 9:30

Dalle 18:00 alle 21:00

Durante questi intervalli di tempo, saranno attive alcune delle principali linee di trasporto urbano. Tra le linee che continueranno a circolare figurano:

Linea 421

Linea 525

Linea 726

Linee BRT1 e BRT5

Librino Express

Il messaggio di AMTS ai suoi cittadini

AMTS ha invitato i cittadini a prendere in considerazione le modifiche al servizio e a pianificare i propri spostamenti in modo da evitare inconvenienti, soprattutto se non si rientra nelle fasce orarie garantite. L’azienda raccomanda di verificare gli orari di partenza e di arrivare con anticipo alle fermate per evitare disagi, in quanto altre linee potrebbero essere sospese o avere orari ridotti durante lo sciopero.