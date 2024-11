A Catania, è stato recentemente aperto il Codacons Stranieri, uno sportello specifico dedicato alla tutela dei diritti degli stranieri e sostenuto da Codacons, associazione impegnata difesa dell’ambiente e dei diritti umani. L’obiettivo è offrire assistenza legale, amministrativa e sociale, oltre a supporto e strumenti di tutela per promuovere l’integrazione degli stranieri nella società e garantire i loro diritti.

Codacons: di cosa si occupa e dove si trova

Codacons è un’associazione autonoma fondata nel 1986 con diverse sedi in l’Italia. Il suo impegno principale è quello di difendere l’ambiente, occupandosi di sostenibilità ambientale, e di tutelare i diritti di consumatori e utenti. Inoltre, la missione di Codacons si estende alla tutela dei diritti umani, in particolare legati ai diritti dei cittadini e alla protezione contro le ingiustizie.

Lo sportello Codacons Stranieri

Lo sportello Codacons Stranieri, aperto a Catania in via Musumeci 171, sarà dedicato specificatamente alla tutela dei diritti degli stranieri.

L’apertura di questo nuovo sportello è una risposta al mutamento della società sempre più numerosa e variegata – come afferma il segretario nazionale del Codacons, Francesco Tanasi – ma anche un mezzo per sostenere gli stranieri nelle loro sfide quotidiane riguardanti la loro integrazione sociale e il loro percorso di vita in Sicilia.

Obiettivi e servizi offerti

L’obiettivo principale di Codacons Stranieri – aggiunge l’avvocato Giuseppe Orlando, responsabile di Codacons Stranieri – è quello di creare uno spazio di ascolto e supporto per i cittadini stranieri, fornendo loro assistenza legale e sociale, per far sì che abbiano al loro fianco un’equipe che li assista con costanza: “Vogliamo che i cittadini stranieri sappiano di avere al loro fianco una squadra pronta ad assisterli in ogni aspetto legale e sociale, contribuendo alla costruzione di una società più giusta e inclusiva”.