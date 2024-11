Social network vietati sotto i 15 anni di età. È il punto su cui vuole insistere il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara: “Ecco perché, a dispetto di chi è rimasto ancora allo slogan ‘vietato vietare’, è importante vietare l’utilizzo dei social sotto i 15 anni. Ci sono contenuti spesso devastanti che rischiano di rovinare i nostri giovani”, Queste le parole del Ministro su X, commentando la notizia di alcuni genitori in Europa che hanno fatto causa a TikTok.

In particolare, sono state 7 famiglie francesi a sporgere denuncia contro il noto social. La piattaforma è accusata di istigazione al suicidio, alimentando il cyberbullismo.

Pochi giorni fa il capo del dicastero di Viale Trastevere, parlando dell’argomento, aveva presentato due proposte per contrastare il dilagante fenomeno del cyberbullismo: l’obbligo di presentare la carta d’identità per accedere ai social network e il divieto assoluto per i minori di 16 anni.