“Believe” è il messaggio di Christmas Town 2024, che invita grandi e piccini a credere nei propri sogni.

Dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, torna nel capoluogo etneo Christmas Town, il parco tematico più grande del sud Italia, si svolgerà al centro fieristico Le Ciminiere di Catania. Quest’anno il Parco sarà ancora più grande, più ricco di attrazioni e più emozionante.

Raddoppiano la superficie del Parco e della pista di pattinaggio. il divertimento si moltiplica con tre grandi teatri che si animeranno in contemporanea: Magic Show, Musical sul Grinch e Christmas Circus.

Le novità presenti quest’anno da non perdere, la fabbrica dei giocattoli e una grande Casa di Babbo Natale, di 400 mq. Tra le tante novità abbiamo il cinema di natale e le aree gioco quest’anno allestite di Lego, Barbie e Hot Wheels.

Un’altra attrazione presente, la Christmas Big Balls, i visitatori potranno divertirsi con il lancio di mega palle di Natale.

E come da tradizione ci sarà la giostra dei Cavalli, la classica ruota panoramica e in anteprima la giostra delle slitte volanti, una delle due esistenti in Italia.

I biglietti si potranno acquistare in 2 tipologie diverse: il biglietto giornaliero, con il quale si potrà entrare a qualunque ora, entro gli orari di apertura e chiusura, non ci sono limiti di permanenza; o con l’acquisto del biglietto Serale, che consente l’ingresso dalle ore 19 fino alla chiusura del Village che è prevista per le 23. Incluse nel biglietto tutte le attrazioni senza limite di accesso. unica attrazione esclusa la Ruota Panoramica che prevede un biglietto a parte che si potrà acquistare direttamente in loco.