A partire dal 28 ottobre 2024, il Parco Archeologico di Selinunte introduce un nuovo orario di apertura, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare uno dei siti archeologici più affascinanti d’Italia. Il parco sarà aperto dalle 9:00 alle 17:00, con la chiusura della biglietteria fissata alle 15:30. Questa modifica non solo migliora l’accessibilità per i turisti, ma rappresenta anche un passo significativo verso una fruizione più consapevole del patrimonio storico e culturale della Sicilia.

Un luogo tutto da scoprire

Il Parco Archeologico di Selinunte è famoso per le sue imponenti rovine e i templi greci che raccontano la storia di una delle più grandi colonie della Magna Grecia. Con una superficie di oltre 270 ettari, è uno dei più estesi siti archeologici in Europa. I visitatori possono passeggiare tra templi, santuari e antiche abitazioni, immergendosi in un’atmosfera che evoca la grandezza di una civiltà che ha lasciato un segno indelebile nella storia.

I templi da non perdere

Tra i templi da vedere si può nominare quello di Hera e quello di Zeus. O ancora il Tempio E, dedicato a Demetra, è particolarmente affascinante per il suo stato di conservazione. Altrettanto suggestivo è il Tempio F, uno dei più grandi, che riesce a trasportare tutti i visitatori indietro nel tempo.