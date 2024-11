Meteo Sicilia: Con l’inizio di questa settimana, l’autunno si fa finalmente sentire. Da oggi e fino a mercoledì le temperature saranno in calo. Il ricordo del caldo anomalo e a tratti estivo di ottobre si affievolisce. Infatti con l’avvicinarsi dell’inverno, le temperature torneranno a livelli più consoni alla stagione autunnale. I termometri scenderanno, e si potrà finalmente apprezzare appieno l’atmosfera frizzante di novembre. Di seguito le previsioni di inizio settimana!

Meteo Sicilia, lunedì 4 novembre

Durante la giornata di lunedì, la pressione atmosferica si presenterà stabile su tutta la regione. La giornata sarà caratterizzata da un cielo sereno e limpido. Solo in alcuni capoluoghi siculi il sole verrà coperto da una leggera nube. Durante la giornata di lunedì la città più fredda sarà Enna, dove le temperature scenderanno a 9 gradi.

A Catania, la giornata è caratterizzata da cielo poco nuvoloso o velato; cielo sereno al mattino e al pomeriggio, con nubi sparse la sera. Venti assenti al mattino, deboli al pomeriggio e alla sera. Temperatura massima di 24 gradi alle ore 14, temperatura minima di 16 gradi alle ore 6.

Meteo Sicilia, martedì 5 novembre 2024

Durante la giornata di martedì la pressione sarà leggermente in calo. Il cielo si presenterà più nuvoloso rispetto a lunedì. Le nuvole copriranno i cieli di tutti i capoluoghi siciliani. Unica eccezione Enna, dove il solo splenderà sereno per tutto il giorno. Ma nonostante ciò sarà anche la città più fredda di tutta la Sicilia, con temperature che scenderanno sotto i 5 gradi.

A Catania la giornata sarà caratterizzata da nuvolosità sparsa. Nello specifico nubi sparse al mattino e al pomeriggio, deboli rovesci o piogge alla sera. Nel corso della giornata, la temperatura massima sarà registrata alle ore 13 (23 gradi) e la temperatura minima alle ore 6 (17 gradi).

Meteo Sicilia, mercoledì 6 novembre 2024

Nella giornata di mercoledì 6 novembre, i cieli si presenteranno grigi e completamente coperti da nubi. E questo non farà altro che far precipitare le temperature. Infatti, in tutte le città si registreranno dai 3 ai 4 gradi in meno rispetto alla giornata precedente. In nessuno dei capoluoghi siculi la massima salirà sopra i 21 gradi. Le città più fredde saranno Enna, con una massima di 17 gradi e Caltanissetta dove si registrerà una massima di 18 gradi.