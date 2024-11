Il 9 e 10 novembre 2024, il Palaghiaccio di Catania si trasformerà nel cuore pulsante della cultura del tatuaggio, ospitando la sesta edizione della Catania Tattoo Convention. Questo evento annuale attira appassionati da tutta Italia e oltre, offrendo un’opportunità unica di esplorare il mondo del body art in tutte le sue sfaccettature.

I migliori Tattoo Artists

La Catania Tattoo Convention è il luogo ideale per incontrare alcuni dei più talentuosi tattoo artists italiani e internazionali. Che tu stia cercando di realizzare un design personalizzato o semplicemente di ammirare opere d’arte dal vivo, troverai sicuramente l’artista giusto per dare vita alle tue idee. Non perdere l’occasione di consultarti con professionisti che possono trasformare i tuoi sogni in realtà!

Le varie attività proposte

Oltre ai tatuaggi, la convention offre una varietà di attività che promettono di intrattenere e ispirare. Ecco cosa puoi aspettarti:

Tattoo Supplies: Esplora una vasta gamma di forniture per tatuaggi.

Esplora una vasta gamma di forniture per tatuaggi. Gadgets e Abbigliamento : Scopri articoli unici per esprimere il tuo stile.

: Scopri articoli unici per esprimere il tuo stile. Libri e Materiale Grafico : Approfondisci la tua conoscenza sul tatuaggio con libri specializzati.

: Approfondisci la tua conoscenza sul tatuaggio con libri specializzati. Mostre e Seminari : Partecipa a seminari di approfondimento e formazione professionale per ampliare le tue competenze.

: Partecipa a seminari di approfondimento e formazione professionale per ampliare le tue competenze. Musica dal Vivo: Lasciati trasportare dalle vibrazioni di artisti che si esibiranno durante l’evento.

Lasciati trasportare dalle vibrazioni di artisti che si esibiranno durante l’evento. Motociclette e Contest: Scopri esibizioni mozzafiato e partecipa a contest emozionanti.

Scopri esibizioni mozzafiato e partecipa a contest emozionanti. Walk In con gli Artisti

Se desideri farti tatuare durante la convention, hai la possibilità di concordare un “Walk In” direttamente con l’artista di tua scelta. Segui i nostri canali social per rimanere aggiornato sugli artisti presenti e prenota la tua sessione. Ogni giorno presenteremo nuovi talenti, pronti a offrirti opere uniche e personalizzate.

Luogo e prezzi

Date: 9 e 10 novembre 2024

Luogo: Palaghiaccio, Viale Kennedy, 8/A, 95047 Catania

Biglietti: