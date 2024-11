È tutto pronto per il nuovo attesissimo appuntamento con SAEM, il salone dell’edilizia e dell’innovazione, che quest’anno celebra la sua 28esima edizione. L’evento si terrà presso il Centro Fieristico SiciliaFiera di Misterbianco dal 15 al 17 novembre 2024, promettendo di essere un’occasione imperdibile per i professionisti del settore.

Un evento imperdibile per il settore edilizio

SAEM si posiziona tra le fiere di edilizia più importanti a livello nazionale. La manifestazione ospiterà le aziende più rinomate del comparto, offrendo un’esperienza completa a tutti i professionisti che operano nel mondo delle costruzioni. Quest’anno, l’esposizione si espanderà ulteriormente, occupando due padiglioni (C1 e C2) e un’area esterna, con un incremento del 30% delle aziende partecipanti.

Tra innovazione e sostenibilità

L’edizione di quest’anno sarà focalizzata sull‘innovazione e sulla rinascita del settore edilizio. “SAEM continuerà a offrire soluzioni strategiche per il mercato, evolvendo costantemente il suo format e arricchendolo di nuovi contenuti”, spiega Alessandro Lanzafame, organizzatore di SAEM e presidente di Eurofiere. Dopo il successo della 27esima edizione, si punta a creare un ambiente stimolante, che favorisca la crescita e la modernizzazione del settore.

La prospettiva per il futuro

Durante la manifestazione, saranno delineate nuove prospettive e scenari per un sistema delle costruzioni sempre più efficace. Con un occhio rivolto ai grandi investimenti e a una rinascita infrastrutturale globale, SAEM si propone di diventare un punto di riferimento per la filiera delle costruzioni nel Sud Italia. “È il risultato di un lavoro tenace e costante che punta a trasformare SAEM in una delle tre fiere di settore più significative d’Italia”, conclude Lanzafame.