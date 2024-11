Bonus giovani under 30: anche per il 2025 si potrà richiedere il bonus assunzioni giovani under 30. È un esonero dai contributi per chi assume giovani sotto i 30 anni che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato prima di questa assunzione agevolata.

Di seguito come richiederlo e a chi è destinato!

Bonus giovani under 30: di cosa si tratta

Il bonus assunzioni per giovani under 30 consiste in un esonero contributivo strutturale del 50% sulla retribuzione mensile lorda imponibile, con un limite massimo di 3.000 euro all’anno. Questa misura è rivolta alle imprese private che assumono persone mai impiegate a tempo indeterminato. L’esonero può durare fino a 36 mesi.

Inoltre, l’esonero può arrivare al 100% se l’azienda decide di assumere a tempo indeterminato il lavoratore al termine di un periodo di apprendistato professionalizzante o di alta formazione e ricerca, per i giovani under 30 e per gli studenti che hanno svolto un percorso di alternanza scuola-lavoro.

Bonus giovani under 30: a chi spetta

L’esonero è riservato ai datori di lavoro privati, inclusi quelli del settore agricolo, indipendentemente dal fatto che siano imprenditori, e si applica a tutte le attività economiche nel Paese, a patto che le loro unità produttive si trovino in qualsiasi area del territorio nazionale.

In particolare, il bonus è valido per l’assunzione di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a condizione che, al momento dell’assunzione:

non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa;

non abbiamo compiuto il 30° anno di età.

Il bonus non può essere richiesto se:

il datore di lavoro non è in regola con il DURC ;

; il datore di lavoro ha commesso violazioni di norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro

fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro il datore di lavoro non ha effettuato, nella medesima unità produttiva, licenziamenti nei 6 mesi precedenti

nei 6 mesi precedenti il datore di lavoro non applica gli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché quelli territoriali o aziendali

Bonus giovani under 30: i contratti ammessi

Il bonus rappresenta un’agevolazione contributiva mirata a promuovere l’occupazione giovanile tramite contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato per lavoratori con qualifica di operai, impiegati e quadri. Di seguito, ecco in sintesi le tipologie di rapporti di lavoro incentivati:

assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato,

rapporti di lavoro subordinato

I tipi di contratti ammessi, invece, sono :

i rapporti a tempo pieno;

i rapporti a tempo parziale

Sono escluse le assunzioni fatte con: