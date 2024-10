Il ponte di Ognissanti del 2024 vede anche quest’anno un boom di partenze in Italia, con dieci milioni di italiani pronti a sfruttare l’occasione per una breve vacanza. Federalberghi ha stimato che circa 8,9 milioni resteranno in territorio nazionale, attratti in particolare dalle città d’arte, le montagne, e i luoghi all’aria aperta. Complice il clima inusualmente caldo, con temperature simili a quelle di fine estate, la durata media del soggiorno sarà di circa 3,3 giorni, con un impatto economico complessivo di 4,6 miliardi di euro, segno di quanto sia importante, anche in tempi di crisi, mantenere le tradizioni legate alle festività e al turismo.

Destinazioni preferite: dall’arte alla montagna

Le città d’arte sono al primo posto tra le mete scelte dagli italiani, con un 30,2% di preferenze, seguite a breve distanza dalla montagna (22,3%) e dalle località di mare e outdoor (22,1%). Una quota minore si recherà verso laghi (3,2%) e centri termali (2,9%), confermando una crescente attenzione per il benessere e il contatto con la natura. Solo un milione circa di italiani ha scelto l’estero, puntando su grandi capitali europee come Londra, Parigi, o Berlino, grazie ai voli diretti che le rendono facilmente raggiungibili.

Temperature da record

Le condizioni climatiche anomale spingono ulteriormente il turismo per questo lungo weekend: ottobre 2024 è il terzo anno consecutivo in cui si registrano temperature più simili a quelle di fine estate che di pieno autunno. In molte città italiane, i termometri superano i 24°C, con picchi di 28°C nella Sicilia occidentale, e 25-26°C in molte città del Sud, mentre a Bolzano e Roma si sfiorano i 24°C. Secondo gli esperti, queste temperature sono un segnale evidente del cambiamento climatico, un fenomeno che sta profondamente modificando il settore turistico, consentendo di godere della stagione autunnale come un’estensione dell’estate.

Le attività più scelte

Tra le attività predilette dai viaggiatori in questo ponte di Ognissanti, primeggiano le passeggiate alla scoperta dei boschi autunnali (51,1%) e gli eventi enogastronomici (31,6%), come sagre e festival dedicati ai prodotti stagionali. Le escursioni e le gite sono scelte dal 25,6% degli italiani, mentre le manifestazioni tradizionali e folcloristiche attirano un buon 24,7%. Non mancano le visite a musei e mostre, con il 22,3% di preferenze, che fanno delle città d’arte e dei borghi italiani un riferimento per chi cerca cultura e bellezza.

Quanto spendono gli Italiani?

La spesa media per le vacanze si aggira intorno ai 462 euro per persona, distribuendosi tra pasti (26,6%), pernottamenti (24%), viaggi (22,7%), shopping (11,6%) e svago (15,1%). Rispetto alle vacanze estive, dove spesso si preferiscono alloggi in affitto o di proprietà, questo ponte vede un ritorno negli hotel (20,8%). Inoltre, il 36,9% degli italiani alloggerà presso amici o parenti, un dato che evidenzia il desiderio di mantenere legami affettivi e di risparmiare.

Boom del settore alberghiero

Secondo il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, la festività di Ognissanti rappresenta una grande opportunità per il settore turistico. Situandosi di venerdì, offre un lungo weekend che stimola gli italiani a fare una pausa e a riscoprire il patrimonio culturale e naturale del Paese. Bocca evidenzia come, dal post-pandemia in poi, sia aumentata la consapevolezza sull’importanza del benessere e delle piccole fughe, anche brevi, che aiutano a bilanciare il ritmo della vita quotidiana. La festività di Ognissanti, in particolare, è una sorta di banco di prova per il settore turistico in vista del Natale.

I viaggiatori e i loro mezzi

Per questo ponte, la maggioranza degli italiani si muoverà con l’auto propria (70,3%), privilegiando la flessibilità degli spostamenti in autonomia. L’aereo sarà utilizzato dal 16,8%, mentre solo un 4,3% dei viaggiatori si affiderà ai treni, a testimonianza di come la comodità dell’auto privata resti essenziale per i brevi spostamenti.

La ricerca mostra che il ponte di Ognissanti è particolarmente popolare tra i viaggiatori nella fascia di età 35-44 anni (25%), seguiti dai 45-54enni (22%). Tuttavia, l’87,5% degli italiani non partirà, di cui il 51% per motivi economici.