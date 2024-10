Nei giorni scorsi, la polizia stradale ha effettuato un intervento cruciale sull’autostrada A/18, direzione Catania-Messina, all’altezza dello svincolo di Giarre. Gli agenti sono stati allertati per soccorrere un uomo che si trovava a piedi in stato confusionale. Intorno alle 17, una pattuglia ha notato una persona che si muoveva in modo irregolare, attraversando la carreggiata in un tratto particolarmente pericoloso e in una curva, dove i veicoli sfrecciavano a grande velocità.

Conscia dell’imminente rischio di investimento, la polizia stradale ha agito rapidamente, riuscendo a mettere in sicurezza l’anziano, che appariva impaurito e smarrito. Dopo averlo tranquillizzato, gli agenti lo hanno accompagnato in ambulanza presso il pronto soccorso, dove è stato assistito, per poi essere affidato ai servizi sociali. Gli accertamenti successivi hanno rivelato che l’anziano si era allontanato da una struttura in cui era stato temporaneamente collocato.