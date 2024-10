Sono finite le soste selvagge a Piazza Europa, all’inizio di via Alcide De Gasperi e davanti un noto bar catanese. Come segnala la pagina Facebook Lungomare Liberato, infatti, sono stati avviati i lavori per riasfaltare e riqualificare l’area interessata. “Speriamo tanto che vengano piantati degli alberi in grado di poter crescere molto”, questo l’auspicio degli amministratori della pagina social.

Il sindaco Enrico Trantino ha, purtroppo, escluso la possibilità di alberi piantati, con un commento al post: “Non potremo piantare nulla perchè non abbiamo trovato una fonte da cui attingere l’acqua — ha scritto il primo cittadino —. Si tratta di una soluzione minimale per impedire le soste irregolari che condizionano il flusso veicolare su piazza Europa”.

I cittadini sembrano essere divisi in 2, tra chi approva la decisione e chi, invece, ritiene che i soldi potevano essere spesi in maniera diversa. Il sindaco Trantino, tuttavia, è stato chiaro: “Non sono soldi comunali”.