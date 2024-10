La scorsa sera, intorno alle 19, un grave incidente stradale ha colpito Aci Sant’Antonio coinvolgendo un giovane ragazzo di 34 anni, Bruno Barbagallo, dipendente della ditta Senesi, scontratosi contro un camion in manovra, mentre viaggiava a bordo della sua moto Yamaha.

La collisione tra i due veicoli è avvenuta lungo la via San Giovanni, nella circonvallazione di Aci Sant’Antonio, poco distante da un bivio. Secondo le prime indagini della polizia, il giovane motociclista sarebbe stato colto di sorpresa mentre il camion stava tentando una manovra per entrare all’interno di un deposito. Il giovane, nonostante il tentativo di frenare, sarebbe finito a velocità sotto il mezzo, riportando ferite talmente gravi per cui i soccorsi del 118 sono risultati vani.

Le indagini per ricostruire l’accaduto sono affidate affidate alla polizia municipale, intervenuta sul posto per effettuare i rilievi del caso e gestire il traffico in rallentamento.

La morte del giovane ha scosso profondamente la comunità di Aci Sant’Antonio; amici e conoscenti, profondamente addolorati, hanno espresso il loro cordoglio attraverso messaggi sui social, in segno di solidarietà e vicinanza alla sua famiglia.

Anche il sindaco di Aci Sant’Antonio, Quintino Rocca, ha espresso rabbia e dolore per l’ennesima tragedia stradale: “Non possiamo fare altro che stringerci attorno allo strazio della famiglia. Addio Bruno”.