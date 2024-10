Ponte di Ognissanti in Sicilia: con il 1° novembre che quest’anno cade di venerdì, saranno in molti ad approfittare del ponte fino a domenica 3 novembre, tra chi opterà per delle gite, escursioni o altro e chi, invece, prenderà in considerazione la possibilità di minivacanze. In Sicilia, le opzioni sono tante. Eccone alcune.

Ponte di Ognissanti in Sicilia: meteo favorevole

Complici anche le temperature sopra la media, con massime che possono andare anche oltre i 25 gradi. Tra le papabili opzioni rientrano anche le zone marittime. Saranno, sicuramente, tra le mete che i siciliani prenderanno in considerazione. Tra queste, da citare la spiaggia di San Giovanni Li Cuti a Catania, molto frequentata anche al di fuori della stagione estiva, mentre sono recenti immagini da Mondello, a Palermo, di gente che, nello scorso weekend, ha approfittato per fare un tuffo in mare. Nel Messinese, invece, da citare la classica Taormina e zone limitrofe.

Ponte di Ognissanti: le fiere dei morti

È uno degli appuntamenti tradizionali in diverse città, che richiama a sé numerosi commercianti provenienti anche da altre regione. Si tratta delle fiere dei morti. In Sicilia, le più famose sono quelle di Catania e Palermo.

A Catania, sono 150 gli stand che occupano il parcheggio Fontanarossa, sede del 2024. La Fiera dei Morti di Catania sarà accessibile nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 9 alle 24, mentre nei feriali dalle ore 9 alle 22:30, fino al giorno della chiusura, il 4 novembre.

A Palermo, sarà la fiera del Mediterraneo la location per gli stand che eserciteranno le proprie attività in occasione delle festività di Ognissanti e dei defunti. Verrà allestita nell’area del parcheggio, con circa 10.000 metri quadrati a disposizione. Non solo stand commerciali. Ci sono anche giostre e attrazioni per i bambini. La fiera sarà aperta fino al 2 novembre.

Vie dei Tesori

È ancora tempo di Vie dei Tesori e a Catania i luoghi aderenti saranno aperti al pubblico in questo weekend che coincide con le festività dei defunti. Sono 25 i luoghi culturali di “Vie dei Tesori” nel capoluogo etneo, come la cripta di Sant’Euplio, il Castello Ursino e il camminamento di San Nicolò l’Arena. Imperdibili, inoltre, le visite a Palazzo degli Elefanti, che ospita affreschi barocchi e opere d’arte. Tra i luoghi più attesi ci sono le Terme dell’Indirizzo, un antico complesso romano, e le Terme della Rotonda, scoperte dal principe di Biscari. Inoltre, il giardino dell’Istituto Ardizzone Gioeni sarà aperto al pubblico per la prima volta.

Prima domenica del mese

Il weekend di Ognissanti è un’occasione imperdibile per esplorare Catania in modo speciale, e quest’anno si arricchisce di un’importante novità: domenica 3 novembre, tutti i musei della città saranno aperti e gratuiti per i visitatori. Le città d’arte siciliane saranno, sicuramente, prese d’assalto dai turisti che approfitteranno dell’ingresso gratuito presso i siti museali.