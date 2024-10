Meteo Sicilia: Halloween si avvicina e la grande domanda è: il tempo sarà dalla nostra parte per vivere al meglio la notte più spaventosa dell’anno? Tra eventi all’aperto, feste in maschera e passeggiate serali, ci si augura un cielo sereno e privo di nuvole. D’altronde le previsioni meteo per il 31 ottobre saranno cruciali per poter organizzare al meglio la propria serata. Vediamo insieme cosa ci riserva il meteo siciliano per questa serata da brividi: sarà una notte di stelle o l’atmosfera si farà ancora più terrificante con un po’ di pioggia?

DI seguito le previsioni meteo in breve per oggi e domani e per la giornata dedicata ad Halloween!

Meteo Sicilia: martedì 29 ottobre

Martedì, tutte le città sicule potranno godere di una pressione atmosferica stabile, garantendo condizioni di bel tempo su tutta l’Isola. Il cielo si presenterà sereno, con poche nubi sparse e nessun segnale di pioggia. Le temperature saliranno fino a 25 gradi, regalando ai siciliani un dolce ricordo d’estate. Tuttavia, di notte, le temperature scenderanno notevolmente, oscillando tra un minimo di 9 gradi e un massimo di 16 gradi, riportando l’atmosfera ai toni autunnali.

Meteo Sicilia: mercoledì 30 ottobre

Mercoledì 30 ottobre, l’anticiclone africano continuerà a garantire stabilità. A Catania, il sole splenderà su un cielo sereno. Mentre a Palermo e Caltanissetta si prevedono nuvole ma senza pioggia. Le massime raggiungeranno i 26 gradi, mentre le minime scenderanno fino a 9 gradi a Enna, creando una significativa escursione termica tra giorno e notte.

Meteo Sicilia Halloween

Durante la giornata del 31 ottobre i cieli in Sicilia saranno coperti da qualche nuvola. Fatta eccezione per la città di Messina , dove per tutta la giornata il sole splenderà limpido in cielo. Si preannunciano giornate con temperature piacevoli, ideali per trascorrere fuori casa questa magica notte. Le città più calde saranno: Agrigento, Palermo e la nostra città di Catania. Dove le massime raggiungeranno i 25 gradi e le minime non scenderanno mai sotto i 16 gradi. In particolare per tutti quelli che decideranno di trascorrere la notte di Halloween a Catania le temperature notturne si manterranno stabili sui 18 gradi e le nuvole abbandoneranno i nostri cieli durante la serata. La città più fredda della Sicilia sarà Enna. La massima toccherà i 20 gradi, mentre di notte si scenderà a una minima di 9 gradi. Quindi per tutti quelli che decideranno di trascorrere la notte fuori, cappotti e costumi in maschera più caldi!