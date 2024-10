Lavoro Catania: Nuove imperdibili offerte lavorative a Catania. Attualmente alcune aziende del territorio cercano personale presso i loro punti vendita. Nello specifico, IKEA è alla ricerca di un responsabile relazioni clienti. Leroy Merlin cerca un/a addetto/a alle casse. Infine, Eurospin offre uno stage retribuito in ufficio, perfetto per chi desidera conciliare gli studi con il lavoro e nello stesso tempo acquisire esperienza nel settore. Di seguito tutte le offerte lavorative nel dettaglio!

Lavoro Catania: Eurospin

Eurospin è un’azienda italiana di grande distribuzione, un vero e proprio leader di mercato, con oltre 1.250 punti vendita sparsi in Italia, Slovenia e Croazia. Attualmente è alla ricerca di personale per il suo punto vendita nel territorio di Catania. Nello specifico si è alla ricerca di personale per uno stage di ufficio. Gli unici requisiti richiesti sono una laurea in informatica o in ingegneria informatica. La nuovo figura dovrà occuparsi di:

Configurazione PC

Terminali Mobili

Istallazione Stampanti

Gestione delle connessioni di Rete

Lavoro Catania: IKEA

IKEA è alla ricerca di un/a responsabile relazioni clienti presso uno dei suoi punti vendita di Catania. Il nuovo addetto godrà di un contratto a tempo pieno. A questo si aggiungono alcuni benefici, tra cui convenzioni aziendali e mensa aziendale. . Questa figura avrà un ruolo fondamentale nell’assicurare un’esperienza cliente di alta qualità, gestendo le interazioni con i visitatori del negozio e garantendo che le loro esigenze siano sempre soddisfatte.

Il nuovo addetto dovrà occuparsi giornalmente di:

Sviluppo competenze: supportare manager e team leader nel raggiungimento di obiettivi e piani di sviluppo.

individuare e coltivare talenti per la pianificazione della successione.

: individuare e coltivare talenti per la pianificazione della successione. Analisi clienti: fornire informazioni sui clienti per guidare le decisioni aziendali.

Lavoro Catania: Leroy Merlin

Leroy Merlin cerca un/a addetto/a alle casse presso il suo punto vendita di Catania. La nuovo figura dovrà occuparsi della corretta gestione delle procedure d’incasso e pagamento. La risorsa inoltre, dovrà gestire anche l’accoglienza dei clienti e faciliterà il percorso d’acquisto in tutte le sue fasi.

Le competenze e le qualifiche richieste: