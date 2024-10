È stata inaugurata domenica mattina, 27 ottobre, la tradizionale Fiera dei Morti a Catania che quest’anno è stata allestita nel parcheggio scambiatore Fontanarossa di AMTS e che rimarrà aperta nei giorni festivi e prefestivi dalle 9 alle 24, e nei giorni feriali dalle 9 alle 22.30 fino al 4 novembre.

Sono 150 gli stand ospitati dalla fiera, con commercianti provenienti anche da altre regioni. Si va dalla vendita di prodotti artigianali al vestiario, fino ad arrivare ai giocattoli per i bambini. Non manca, inoltre, l’area food, per le degustazioni di prodotti locali, uno spazio giochi e una postazione di primo soccorso.

Sono già numerosi i visitatori della fiera, in attesa del culmine quando si entrerà nel pieno delle festività di Ognissanti e dei Morti che, quest’anno, si prestano ad un ponte interessante per i lavoratori che non svolgono le proprie attività nei giorni festivi.

Come raggiungere la Fiera dei Morti in auto

Come già anticipato, la Fiera dei Morti occupa il parcheggio scambiatore AMTS Fontanarossa. Tuttavia, una zona è stata lasciata libera per permettere alle auto di usufruirne. Per chi si reca in auto è, dunque, un’ alternativa da tenere in considerazione.

Per raggiungere il parcheggio per chi proviene dal centro città, bisogna percorrere la via Domenico Tempio per raggiungere la parte iniziale della Playa, al Faro Biscari. Al bivio, prendere la via Priolo Sopraelevata e svoltare allo svincolo di San Giuseppe La Rena. Percorrere tutta la via San Giuseppe Alla Rena, per poi girare per le vie Santa Maria Goretti e Fontanarossa.

Come raggiungere la Fiera dei Morti in bus

Per evitare lunghe code di auto si consiglia di prendere fortemente in considerazione l’utilizzo dei mezzi AMTS che si dirigono al parcheggio Fontanarossa. Dalla stazione centrale è possibile prendere il Librino Express che prevede mentre da piazza Borsellino la linea da prendere è il 524. Sempre da Librino, sono disponibili le linee 802N e 802R. Da tenere in considerazione anche la linea 538, che prevede una fermata in via Fontanarossa, con partenza da piazza Borsellino