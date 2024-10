Catania lancia una nuova iniziativa per combattere l’abbandono dei rifiuti e promuovere il corretto smaltimento: l’isola ecologica mobile. Dopo il successo della prima tappa, avvenuta il 26 ottobre, si è deciso di riorganizzare la splendida iniziativa per una seconda tappa itinerante, dedicata alla raccolta dei rifiuti. Il progetto nasce da un accordo tra Ecocar e il Comune di Catania,

Grazie a questi ecocentri mobili, i catanesi possono finalmente disfarsi in modo semplice di elettrodomestici, mobili, materassi e biciclette. Ogni cittadino ha la possibilità di conferire tra i 3 e i 5 pezzi in ciascuna delle diverse tappe programmate.

Cosa conferire e quando

I rifiuti che possono essere conferiti nell’isola itinerante sono i seguenti: mobili, scrivanie, sedie, librerie, comodini, divani, poltrone, materassi, reti, biciclette, lavatrici, frigoriferi, forni, lavastoviglie, tv, computer, stampanti, scanner, toner, pile, lampadine, tablet, telefoni, cartucce. Sono esclusi invece: inerti, vernici, pneumatici o rifiuti speciali. Ogni cittadino, nelle diverse tappe, può conferire dai tre ai cinque pezzi.

Gli appuntamenti da segnare sul calendario sono i seguenti: sabato 9 in Via del Nocciolo alla Collina Primosole, sabato 16 in via Marchese di Roccaverdina e sabato 23 in Piazza Sapienza.

L’importanza della raccolta differenziata

“L’apertura del Centro Comunale di Raccolta di Viale Biagio Pecorino, che risale al primo agosto di quest’anno, ci ha permesso un importante passo avanti nella raccolta differenziata”. Con queste parole si è espresso Benedetto Diana, referente di Ecocar, che ha così continuato: “stiamo infatti intercettando quantità consistenti di inerti, legno e ingombranti, in precedenza destinati – con tutta probabilità – ad alimentare le microdiscariche del nostro territorio. L’iniziativa dei centri di raccolta itineranti è dunque sinergica, poiché si pone l’obiettivo di portare un “piccolo CCR” nelle zone del lotto sud più distanti, favorendo il corretto conferimento dei rifiuti per i cittadini che vi risiedono”.