Il weekend di Ognissanti si avvicina e Catania si prepara a festeggiare con eventi che uniscono tradizione e modernità, rendendo questa festività un’occasione unica per residenti e turisti. Di seguito alcune idee per vivere al meglio il weekend di Ognissanti in città e non solo!

Fiesta Mexicana

Dal 1 al 3 novembre, Pedara si trasforma in un coloratissimo angolo del Messico con la Fiesta Mexicana, un evento ispirato al celebre film “Coco” della Disney Pixar. Questo festival promette di coinvolgere e divertire visitatori di tutte le età, offrendo un mix esplosivo di spettacoli dal vivo, musica coinvolgente e attività interattive.La location di Expo Due Palmenti sarà arricchita da scenografie mozzafiato e percorsi tematici che ricreeranno l’atmosfera vivace e festosa tipica del Messico. Gli ospiti potranno vivere un’esperienza immersiva, avvolti da colori e suoni che richiamano la tradizione messicana. Ma non è tutto: la vera star della festa sarà la cucina messicana, con una selezione di piatti tipici che delizieranno i palati. Dalle tortillas ai tacos, dalle enchiladas ai dolci tipici, ogni morso sarà un viaggio attraverso sapori autentici e profumi irresistibili.

Musei aperti e gratuiti in città

Il weekend di Ognissanti è un’occasione imperdibile per esplorare Catania in modo speciale, e quest’anno si arricchisce di un’importante novità: domenica 3 novembre, tutti i musei della città saranno aperti e gratuiti per i visitatori. DI seguito una breve lista dei musei da visitare:

Museo Diocesano

Museo Civico Castello Ursino;

Teatro Romano e Odeon di Catania;

Museo Vincenzo Bellini;

Museo Emilio Greco;

Inoltre, una volta terminate le visite ci si potrà concedere un buon pasto nei numerosi locali del centro!

Fiera dei Morti

Un’idea originale per trascorrere la giornata di Halloween a Catania potrebbe essere quella di visitare la tradizionale Fiera dei Morti, un evento che unisce storia e folklore. Si ricorda che la fiera rimarrà aperta dalle 9 alle 24, e nei giorni feriali dalle 9 alle 22.30. Si poteranno trascorrere giornate e serate immersi tra le bancarelle, i sapori locali e l’artigianato. Un’occasione perfetta per immergersi nell’atmosfera autunnale, scoprire tradizioni popolari e vivere una serata diversa dal solito. Perfetta per chi cerca un’esperienza autentica e vuole celebrare la ricorrenza all’insegna delle usanze catanesi.