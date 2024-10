Online il bando di concorso per l’accesso ai corsi di dottorato di ricerca per l’anno accademico 2024/25 dell’Università di Catania. Il nuovo concorso è finanziato dalla Regione Siciliana a seguito dell’avviso l’Avviso pubblico n. 15/2024 per il finanziamento di borse di dottorato di ricerca in Sicilia, nell’ambito del Programma Regionale FSE+ SICILIA 2021/2027.

Le offerte formative e i posti disponibili

L’offerta formativa comprende in tutto 20 corsi, per un totale di 53 posti, di cui 48 con borse di studio erogate dalla Regione Siciliana e 5 finanziati con fondi PNRR su progetti di Ateneo. Non sono previsti posti senza borsa di studio.

Si ricorda che le domande di partecipazione devono essere presentate online entro martedì 5 novembre 2024 (ore 12), accedendo al Portale Studenti Smart_Edu.

I requisiti per la partecipazione

Per le borse di dottorato finanziate dalla Regione Siciliana, possono presentare istanza di partecipazione tutte le persone nate o residenti in Sicilia e al di sotto dei 35 anni, in possesso di laurea di vecchio ordinamento o specialistica/magistrale o di un titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto idoneo. Possono partecipare anche studenti e studentesse iscritti/e all’ultimo anno di un corso di laurea magistrale, purché conseguano il titolo entro il 31 ottobre 2024.

Studenti con DSA e disabilità

I candidati e le candidate con disabilità superiore al 66% o con Disturbi specifici dell’Apprendimento possono richiedere misure compensative per lo svolgimento delle prova entro le ore 12 del 5 novembre 2024 inviando richiesta formale al Centro per l’Inclusione Attiva e Partecipata – Servizi per la Disabilità e i DSA (CInAP) di Ateneo (via Antonino di Sangiuliano 259, 95131 Catania, tel. 095/7307182-189-188, e-mail: cs.cinap@unict.it), avendo cura di riportare il dottorato di ricerca alla cui selezione si intende partecipare.

I corsi finanziati dall’Avviso 15/2024

I corsi finanziati dall’Avviso 15/2024 sono:

Difesa dai rischi naturali e transizione ecologica del costruito (8 posti)

(8 posti) Agricultural, Food, and Environmental Science (1 posto)

(1 posto) Basic and Applied Biomedical Sciences (1 posto)

(1 posto) Biomedicina traslazionale (2 posti)

(2 posti) Biotecnologie (2 posti)

(2 posti) Economics, Management and Decision Making (2 posti)

(2 posti) Fisica (1 posto)

(1 posto) Giurisprudenza (2 posti)

(2 posti) Informatica (2 posti)

(2 posti) Ingegneria dei sistemi, energetica, informatica e delle telecomunicazioni (1 posto)

(1 posto) Neuroscienze (2 posti)

(2 posti) Processi formativi, modelli teorico-trasformativi e metodi di ricerca applicati al territorio (3 posti)

(3 posti) Scienza dei materiali e Nanotecnologie (3 posti)

(3 posti) Scienze chimiche (3 posti)

(3 posti) Scienze dell’Interpretazione (3 posti)

(3 posti) Scienze della Terra e dell’Ambiente (2 posti)

(2 posti) Scienze per il patrimonio e la produzione culturale (4 posti)

(4 posti) Scienze politiche (2 posti)

(2 posti) Sistemi complessi per le Scienze fisiche, socio-economiche e della vita (2 posti)

(2 posti) Valutazione e mitigazione dei rischi urbani e territoriali (2 posti).

I corsi finanziati con fondi PNRR di Ateneo

I corsi finanziati con fondi PNRR di Ateneo sono:

Fisica (1 borsa PNRR HPC -Spoke 3)

(1 borsa PNRR HPC -Spoke 3) Informatica (1 borsa PNRR HPC -Spoke 2)

(1 borsa PNRR HPC -Spoke 2) Informatica (1 borsa PNRR Samothrace – Spoke1)

(1 borsa PNRR Samothrace – Spoke1) Ingegneria dei sistemi, energetica, informatica e delle telecomunicazioni (1 borsa PNRR HPC -Spoke 10)

(1 borsa PNRR HPC -Spoke 10) Economics management and decision making (1 borsa PNRR GRINS – Spoke 8).

Per maggiori informazioni consultare il bando ufficiale.