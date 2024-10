È ufficialmente aperta la selezione per i casting di un nuovo game show che andrà in onda su Rai Due. Questa è un’opportunità imperdibile per chi desidera mettersi alla prova e dimostrare il proprio talento.

Informazioni sul Game Show

EndemolShine Italy ha avviato una casting call per trovare i partecipanti a questo programma televisivo. I concorrenti potranno sfidarsi e mostrare le loro abilità e conoscenze, come previsto dal regolamento del gioco. Attualmente, non ci sono ulteriori dettagli sul formato dello show, ma è importante sapere che possono candidarsi solo le persone maggiorenni. EndemolShine Italy è una rinomata società di produzione televisiva con sede a Roma. Fa parte del Gruppo Banijay, noto per la creazione di vari format di intrattenimento e fiction. Tra i programmi di successo prodotti da EndemolShine ci sono:

Game Show : MasterChef Italia, L’Eredità, Avanti un altro!

: MasterChef Italia, L’Eredità, Avanti un altro! Fiction: L’Allieva, Provaci ancora Prof.!

Come Partecipare ai provini

Per candidarsi alle audizioni del nuovo programma su Rai Due, segui questi semplici passaggi:

Visita il Sito Web: Clicca sul link “Iscriviti ai casting!”.

Compila il Modulo Online: Preparati a fornire le seguenti informazioni:

Un indirizzo e-mail valido.

Un numero di telefono.

Codice fiscale.

Due fotografie: una di primo piano e una a figura intera, in formato jpg e non superiori ai 6 MB.

Assicurati di avere tutto il materiale pronto prima di iniziare a compilare il modulo. Questo renderà il processo di registrazione facile e senza intoppi. Non perdere l’occasione di brillare in tv!