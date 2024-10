Meteo Sicilia: un autunno caldo e soleggiato quello della Sicilia, che si prepara ad affrontare nuove giornate di bel tempo dopo l’instabilità metereologica della scorsa settimana che ha visto protagonista il passaggio del medicane e con piogge torrenziali e allagamenti. Le previsioni indicano infatti per i prossimi giorni che il sole continuerà a splendere su gran parte del territorio, con temperature che riportano all’estate più che preannunciare l’arrivo dell’inverno come nel resto della penisola.

Vediamo, nel dettaglio, le previsioni di inizio settimana.

Meteo Sicilia: Lunedì 28 ottobre

Nella giornata odierna, l’isola sarà interessata dal passaggio di un anticiclone africano, che porterà con sé bel tempo e condizioni metereologiche favorevoli. Il sole, protagonista indiscusso della giornata, non incontrerà particolari ostacoli nel suo splendere in un cielo in gran parte sereno su tutto il territorio. Le poche nuvole sparse o velature che potrebbero presentarsi infatti, non intaccheranno il bel tempo complessivo.

Le temperature massime raggiungeranno i 24 gradi, regalando un piacevole clima mite.

Meteo Sicilia: Martedì 29 ottobre

Martedì, la Sicilia potrà beneficiare di una pressione atmosferica stabile, favorendo condizioni generali di bel tempo dappertutto. Il cielo si presenterà infatti sereno su tutte le province dell’isola, con poche e rare nubi sparse ma senza alcun segnale di pioggia. Le temperature in rialzo, attestate intorno ai 25 gradi, regaleranno ai siciliani un ricordo d’estate, un’occasione perfetta per trascorrere il tempo all’aperto. Un calo piuttosto importante, caratteristico ormai del clima della regione, lo si registrerà invece nelle ore notturne. L’abbassamento delle temperature, con valori compresi tra un minimo di 9 gradi ed un massimo di 16 gradi, riporteranno nella notte al periodo effettivamente autunnale.

Meteo Sicilia: Mercoledì 30 ottobre

Durante la giornata di mercoledì, grazie alla persistenza dell’anticiclone africano, l’atmosfera si manterrà parzialmente stabile sull’isola. Nella città di Catania si potrà ancora godere di un cielo sereno e di sole splendente, a differenza di altre province come Palermo o Caltanissetta dove invece la giornata sarà contraddistinta da un cielo nuvoloso ma senza precipitazioni. Caratteristica della giornata sarà un incremento di temperature con massime che toccheranno i 26 gradi e minime che scenderanno fino ai 9 gradi, come nel caso di Enna, durante le ore notturne, creando una notevole escursione termica.

Un inizio settima dunque, in cui un timido autunno inizia a farsi sentire ma solo in modo discreto.