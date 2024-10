A partire da lunedì 28 ottobre fino al 31 gennaio 2025, saranno attive limitazioni al traffico sull’autostrada A19 Palermo-Catania. Durante questi tre mesi saranno in corso diversi lavori con il fine di realizzare barriere di sicurezza lungo il tratto autostradale interessato.

I tratti di autostrada coinvolti

I lavori interesseranno i tratti tra i chilometri 124,350 e 124,950. In questo punti entrambe le carreggiate subiranno una riduzione delle corsie disponibili. Nello specifico quelle di emergenza e di marcia.

Vigerà, altresì, nell’ambito delle aree di cantiere, il limite di velocità di 60 chilometri orari e il divieto di sorpasso.

Le raccomandazioni ANAS

Anas, società del Gruppo FS Italiane, invita tutti gli automobilisti alla prudenza durante la guida in queste aree e suggerisce di rispettare le segnalazioni e i limiti imposti per evitare incidenti. Inoltre ricorda che per ulteriori informazioni del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. In alternativa il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.