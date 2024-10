Halloween è alle porte, manca sempre meno alla notte più spaventosa dell’anno. Forse le idee scarseggiano ma la nostra redazione vi fornirà qualche spunto su come passare al meglio questa magica notte. Non mancheranno atmosfere cupe, balli e feste in maschera. Tutto all’insegna di tradizioni locali e internazionali.

Le opportunità per riuscire a trascorrere al meglio la notte del 31 ottobre non mancano. Di seguito, una serie di proposte per chi desidera vivere Halloween, ecco cosa fare per vivere al meglio la città e i suoi dintorni.

Serate a tema ed escape room

Per chi cerca un Halloween all’insegna del divertimento a Catania, Via Gemmellaro è il cuore pulsante della movida: i locali della zona si trasformeranno in luoghi spettrali, con decorazioni a tema. Per chi preferisce un brivido diverso, molte escape room in città propongono scenari horror speciali per la notte di Halloween, sfidando i partecipanti a risolvere enigmi spaventosi e uscire da stanze terrificanti. A questo si aggiungono le diverse serate in costume con dj set in giro per la città, dove si potrà ballare e ci si potrà divertire fino a tarda notte.

Dracula al teatro

Per gli appassionati del teatro e del mistero gotico, il debutto di Halloween sarà tutto da brividi con “Dracula, il Musical”! Diretto e reinterpretato dall’eclettico Alessandro Incognito, lo spettacolo porta in scena il capolavoro di Bram Stoker con un tocco moderno e intrigante, capace di unire atmosfere tenebrose ed emozioni intense. Infatti dal Dal 31 ottobre al 3 novembre, alle ore 21.00, il Teatro Ambasciatori di Catania aprirà le porte per un’immersione completa nei segreti e nei fascini oscuri del conte Dracula . Un’esperienza imperdibile per la notte più inquietante dell’anno!

Sfilata in costume

Per una giornata di Halloween spensierata e piena di risate, il Parco Commerciale “Le Zagare” ha organizzato una sfilata in maschera per i più piccoli che si preannuncia mostruosamente divertente! I bambini potranno scatenarsi, travestiti da fantasmi, streghette e supereroi, in una parata coloratissima, tra giochi spassosi e premi da urlo. Un Halloween speciale e divertente per tutta la famiglia. In questa occasione ogni angolo del parco sarà ricco di dolci e risate. L’evento è in programma per le 17.30, le prenotazioni per la partecipazione saranno aperte dalle 16,30.

Partita del Catania

Per festeggiare Halloween in modo originale, perché non combinare la passione per il calcio con l’atmosfera spettrale della notte più tenebrosa dell’anno? La partita tra Catania e Turris offre l’occasione perfetta per radunare amici e familiari. Puoi scegliere di vivere l’emozione della partita nei locali della città, oppure si potrebbe organizzare una festa a casa con amici e parenti. Tema? Halloween e Calcio Catania! In entrambi i casi, sarà un Halloween da ricordare, tra tifo, risate e un pizzico di brivido!