Concorso Marina Militare 2024: la Marina Militare italiana ha indetto un nuovo bando di concorso per la selezione di 15 atleti esperti in varie discipline, con licenza media. L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per giovani talenti sportivi desiderosi di intraprendere una carriera all’interno delle Forze dell’ordine, beneficiando non solo di una preparazione sportiva d’eccellenza, caratteristica tradizionale delle squadre sportive della Marina Militare, ma anche di un’occasione di crescita personale e professionale all’interno di una delle istituzioni più prestigiose d’Italia.

Di seguito, tutti i dettagli da conoscere sul bando e le modalità di partecipazione e selezione.

Concorso Marina Militare: assunzioni previste

I posti a disposizione in bando sono 15, suddivisi in 8 posti previsti nel ruolo maschile e 7 posti nel ruolo femminile, ripartiti nelle diverse discipline sportive:

RUOLO MASCHILE

n. 1 posto per nuoto in vasca , maschile, specialità 200m misti;

, maschile, specialità 200m misti; n. 1 posto per nuoto in vasca , specialità 50m e 100m stile libero;

, specialità 50m e 100m stile libero; n. 1 posto per tuffi , specialità trampolino 1m, 3m e sincro 3m;

, specialità 1m, 3m e sincro 3m; n. 1 posto per tuffi , specialità piattaforma 10m e sincro piattaforma 10m;

, specialità 10m e sincro piattaforma 10m; n. 1 posto per canoa acqua mossa , specialità kayak slalom e slalom cross;

, specialità kayak slalom e slalom cross; n. 1 posto per canottaggio , specialità olimpica singolo sulla distanza olimpica di 2000m;

, specialità olimpica singolo sulla distanza olimpica di 2000m; n. 1 posto per surf , specialità olimpica dello Shortboard;

, specialità olimpica dello Shortboard; n. 1 posto per tiro con l’arco, specialità arco olimpico tiro alla targa outdoor e tiro alla targa indoor.

RUOLO FEMMINILE

n. 1 posto per nuoto in vasca , specialità 1500m stile libero;

, specialità 1500m stile libero; n. 3 posti nuoto artistico , specialità squadra;

, specialità squadra; n. 1 posto per canottaggio , specialità quattro senza timoniere, bordata pari (voga a sinistra) sulla distanza olimpica di 2000m;

, specialità quattro senza timoniere, bordata pari (voga a sinistra) sulla distanza olimpica di 2000m; n. 1 posto per canottaggio , specialità otto con timoniere, bordata pari (voga a sinistra) sulla distanza olimpica di 2000m;

, specialità otto con timoniere, bordata pari (voga a sinistra) sulla distanza olimpica di 2000m; n. 1 posto per tiro a volo, specialità Skeet, evento Individuale.

Concorso Marina Militare: requisiti richiesti e modalità di selezione

Per poter partecipare al concorso bandito dalla Marina Militare, è necessario soddisfare plurimi requisiti relativamente alla cittadinanza ed età, ai titoli di studio, di comportamento e godimento dei diritti civili e politici e in particolare i risultati ottenuti nella disciplina/specialità prescelta. Nel dettaglio:

aver compiuto il 17° anno di età (se minori è necessario il consenso di chi esercita la potestà genitoriale) e non aver superato il giorno del compimento del 35° anno di età;

diploma di scuola secondaria di primo grado ( licenza media )

) idoneità psico-fisica;

aver conseguito nella disciplina/specialità prescelta risultati agonistici almeno di livello nazionale certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali indicate nel bando ovvero, dal Comitato Sportivo Militare;

nella disciplina/specialità prescelta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali indicate nel bando ovvero, dal Comitato Sportivo Militare; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

non essere stato ammesso al servizio civile o non aver assolto gli obblighi di leva , fatta salva, per entrambi i casi, la successiva rinuncia;

o , fatta salva, per entrambi i casi, la successiva rinuncia; non aver tenuto condotte incensurabili e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione.

Si consiglia inoltre di consultare le regole previste per i tatuaggi nei concorsi Militari e di Polizia.

Concorso Marina Militare: le modalità di selezione

La modalità di selezione nel concorso prevede l’effettuazione di diverse prove:

accertamenti per la verifica dell’idoneità psico-fisica;

accertamenti attitudinali;

valutazione dei titoli.

I candidati non esclusi in questa fase saranno quindi sottoposti alla visita medica per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e in caso di esito positivo di quest’ultima alle prove attitudinali, per cui è consigliato consultare i manuali di preparazione dedicati.

Concorso Marina Militare: come presentare domanda

Chi volesse candidarsi al concorso, dovrà inviare la domanda di partecipazione corredata dei relativi documenti richiesti, mediante la procedura esclusivamente telematica disponibile nell’area concorsi del sito ufficiale del Ministero della difesa. Per accedere alla piattaforma, è necessaria l’autenticazione tramite SPID, CIE o CNS.

La scadenza per l’invio delle candidature è stabilita nella date del 23 novembre 2024.