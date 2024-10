Ottobre si rivela un mese dedicato allo sport e alla pesca, grazie al Le Palme Beach Club, che ospita un’importante tappa del campionato provinciale di surf casting, organizzata dalla FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee). Quest’anno, decine di atleti si sono sfidati nella suggestiva cornice della Plaia di Catania per guadagnare un ambito pass che li condurrà alle fasi regionali e nazionali della competizione.

Un mese all’insegna dello sport

Vito Bruno, responsabile del complesso turistico Le Palme, sottolinea l’importanza di eventi come questo, che promuovono la valorizzazione della natura e offrono l’opportunità di godere del mare e della spiaggia. La location, descritta come i “Caraibi d’Europa”, si presta a essere vissuta durante tutto l’anno, offrendo ai visitatori uno spettacolo unico, immerso tra il mare e l’Etna. La struttura, aperta tutto l’anno, sta facendo grandi cose per contribuire al contesto della spiaggia della Plaia, recentemente insignita della Bandiera Verde.

Il caldo sole di questi giorni ha richiamato molte persone sulla costa etnea, desiderose di assistere a un evento sportivo che celebra la bellezza della natura. Qui, gli atleti si sono dati battaglia per conquistare il prezioso pass per le fasi successive della competizione, in un contesto che unisce sport e paesaggio mozzafiato.

Un passo verso il campionato italiano

Nello Cacopardo, rappresentante de “I Cavalieri del Mare”, e Orazio Miceli, de “Le Aquile di Mare”, spiegano che questa selettiva rappresenta un primo passo verso il campionato italiano. Attraverso una serie di competizioni, gli atleti possono ambire a far parte della rappresentativa italiana che parteciperà al campionato mondiale in Spagna. Inoltre, l’evento ha visto la partecipazione dell’Associazione Liberamente Insieme Odv, con volontari pronti ad intervenire in caso di necessità, e dei tirocinanti del progetto “Tourability”.

Il progetto “Tourability”

Il progetto “Tourability”, finanziato dall’Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana, mira a sviluppare l’accessibilità in Sicilia, coinvolgendo attivamente persone con disabilità attraverso tirocini che, con il supporto di tutor, favoriranno il loro inserimento nel mondo del lavoro. Questo approccio garantisce che eventi come il campionato di surf casting non siano solo un’opportunità sportiva, ma anche un momento di inclusione e crescita sociale.