Il Consorzio Nazionale Imballaggi, in collaborazione con Confindustria Catania e Confindustria Siracusa, organizza un’importante tappa a Catania del Roadshow dedicato al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (Rentri). Questo strumento innovativo è essenziale per supportare le aziende italiane nell’adeguamento alle normative nazionali riguardanti la gestione e la tracciabilità dei rifiuti.

Un’occasione di aggiornamento

L’evento è concepito come un momento di confronto e dialogo per tutte le imprese che devono rispettare i nuovi obblighi ambientali. Con l’entrata in vigore di normative più rigorose, la tracciabilità dei rifiuti è diventata una questione cruciale per le aziende, che sono chiamate a gestire i propri materiali in modo sostenibile e conforme. Durante l’incontro, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire le modalità di utilizzo della piattaforma Rentri, ricevendo indicazioni pratiche su come integrarla nelle loro operazioni quotidiane. Questo supporto è particolarmente prezioso in un contesto dove la gestione dei rifiuti rappresenta non solo un obbligo legale, ma anche una responsabilità sociale.

Gli interventi degli esperti

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali di Maria Cristina Busi Ferruzzi, presidente di Confindustria Catania, e Gian Piero Reale, presidente di Confindustria Siracusa. Sarà presente anche Fabio Costarella, vicedirettore generale del CONAI, che porterà il suo contributo sul tema della sostenibilità. A seguire, l’esperto di diritto ambientale Luca Passadore interverrà per illustrare i principali aspetti legali legati alla tracciabilità dei rifiuti e le implicazioni per le aziende. L’incontro sarà moderato e coordinato da Emanuele Fanizzi di Hyper, garantendo una conduzione fluida e interattiva, con spazio per domande e discussioni.

La tappa a Catania

La tappa di Catania del Roadshow rappresenta un’importante opportunità per le aziende di rimanere aggiornate e informate sulle novità legislative e sugli strumenti a loro disposizione per garantire una gestione corretta dei rifiuti. Il confronto tra esperti e imprenditori potrà contribuire a diffondere una maggiore consapevolezza sulla sostenibilità e sull’importanza di adottare pratiche più ecologiche. Con una crescente attenzione verso l’ambiente, eventi come questo diventano fondamentali per promuovere un futuro più responsabile e consapevole.