Inaugurato a Catania il secondo centro comunale di raccolta (Ccr) nel Lotto Centro, noto come Ccr “Cairoli”. Il centro, gestito da Gema Spa, è accessibile dal lunedì al sabato, dalle 9:30 alle 15:30, chiuso la domenica e nei giorni festivi. Il nuovo centro di raccolta si estende per ben 5.000 mq, con ingresso unico da via Fratelli Cairoli, all’angolo con via Caracciolo.

Modalità di accesso e conferimento

Gli utenti possono accedere sia a piedi che in auto, in base alla quantità di rifiuti da smaltire. Per conferire i rifiuti, è necessario identificarsi tramite tessera sanitaria o codice fiscale. All’interno del centro, sono disponibili tre aree di deposito: due coperte, contenenti rispettivamente otto e nove cassoni scarrabili per il conferimento di plastica, vetro, carta, cartone, sfalci di potatura e rifiuti ingombranti. Inoltre vi sarà a disposizione una terza area dedicata ad abiti usati, batterie, toner, farmaci scaduti, e altri materiali. È inoltre presente un’area per i Raee, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

I nuovi moderni impianti di sicurezza

Il Ccr “Cairoli” è dotato di sistemi antincendio, videosorveglianza e illuminazione perimetrale con pannelli fotovoltaici. Un sistema avanzato di riconoscimento identifica l’utente tramite tessera sanitaria e registra ogni conferimento. Inoltre saranno disponibili due modalità di pesatura: una bilancia standard per piccoli conferimenti e un bilico per veicoli.

Sconti Tari per ci ne usufruisce

Secondo l’assessore all’Ecologia, Massimo Pesce, conferire correttamente i rifiuti al Ccr comporta uno sconto sulla Tari dell’anno successivo. Con questa iniziativa si cerca di incentivare i cittadini a usufruire del centro. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della raccolta differenziata per migliorare la qualità ambientale della città.

Finanziamenti e prospettive future

L’assessore alle Politiche comunitarie, Sergio Parisi, ha spiegato che il centro è stato realizzato con i fondi del Pon Metro 2014-2020, nell’ambito di un programma di efficientamento energetico e transizione ecologica. Questo progetto è il frutto della collaborazione tra gli assessorati di Politiche comunitarie, Ecologia e Lavori pubblici. Adesso con in testa l’assessore Pesce si curerà al meglio la gestione del Ccr “Cairoli””.