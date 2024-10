Ritorna anche quest’anno la tradizionale Fiera dei Morti di Catania, ospitata nella sua edizione 2024 nel parcheggio scambiatore Fontanarossa dell’Amts fino al 4 novembre.

L’attesa inaugurazione 2024

L’inaugurazione dell’evento, che si tiene ogni anno in occasione della festa di Ognissanti e della commemorazione dei defunti, ha visto la presenza di numerose autorità cittadine. Un momento significativo che ha unito la comunità in una celebrazione di tradizione e ricordo.

Tra gli ospiti, l’assessore alle Attività produttive, Giuseppe Gelsomino, il presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, la consigliera Alessia Trovato, l’assessore Giovanni Petralia, il presidente Francesco Valenti e i consiglieri del sesto municipio. Il taglio del nastro è un momento simbolico per la città, che attende con entusiasmo ogni anno questa fiera che unisce tradizione, cultura e e commercio.

Fiera dei Morti 2024: 150 stand

Con oltre 150 stand, la Fiera accoglie commercianti non solo locali, ma anche provenienti da tutta la Sicilia e da altre regioni italiane. “Fontanarossa è un sito che ha dimostrato la sua funzionalità” ha sottolineato l’assessore Gelsomino. Evidenziando come in fase di programmazione dell’organizzazione di questa edizione della Fiera, l’amministrazione sia riuscita a superare vari imprevisti. Gli espositori assegnati, dedicati alla vendita di prodotti tipici e artigianali, offrono agli avventori un’ampia scelta, dai giocattoli per i bambini all’abbigliamento per la stagione invernale.

Per accogliere al meglio i visitatori, l’area mercatale è stata inoltre dotata di spazi aggiuntivi come un’area food per degustare specialità locali, uno spazio giochi per i più piccoli ed altri servizi che permetteranno al pubblico di godere dell’evento, mantenendo viva una tradizione che unisce la comunità locale.

Orari e giornate di apertura

La Fiera dei Morti, sarà ospitata nel parcheggio Fontanarossa e sarà accessibile nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 9 alle 24, mentre nei feriali dalle ore 9 alle 22:30, fino al giorno della chiusura, il 4 novembre.