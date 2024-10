Bonus asilo nido 2024: Il governo ha ufficialmente rinnovato il Bonus Asilo Nido per il 2024, estendendolo anche al 2025. Questa misura, potenziata dalla Legge di Bilancio 2025, introduce alcune novità.

La domanda per il Bonus nido può essere presentata dal 1° gennaio ed entro il 31 dicembre di ogni anno dal genitore del figlio che sostiene il pagamento della retta.

Di seguito i requisiti richiesti, come fare domanda e gli importi dedicati a ciascuna famiglia.

Bonus asilo nido 2024: i requisiti necessari

Il Bonus Nido spetta ai genitori per i figli minori fino a 3 anni (da 0 a 36 mesi), anche adottati o in affidamento, per sostenere le spese per le rette degli asili nido. Inoltre potrà essere utilizzato per pagare servizi di assistenza domiciliare (baby sitter) per minori con patologie che non possono frequentare il nido.

Quest’anno il bonus spetta anche alle famiglie in cui vi sia un bambino di età inferiore a 3 anni affetto da gravi patologie croniche, sotto forma di contributo per il supporto domiciliare figli.

Bonus asilo nido 2024: gli importi dedicati

Nel 2024 e 2025, l’importo del Bonus Nido per ciascun beneficiario può oscillare tra 1.500 e 3.600 euro. Questa cifra è stabilita in base all’ISEE minorenni, che deve essere in corso di validità.

Di seguito gli importi specifici in base all’ISEE:

ISEE fino a 25.000 euro – bonus totale annuo pari a 3.000 euro , erogabile in massimo 11 mensilità dal valore di 272,72 euro ciascuna;

– bonus totale annuo pari a , erogabile in massimo 11 mensilità dal valore di 272,72 euro ciascuna; ISEE da 25.001 a 40.000 euro – bonus totale annuo pari a 2.500 euro , erogabile in massimo 11 mensilità dal valore di 227,27 euro ciascuna;

– bonus totale annuo pari a , erogabile in massimo 11 mensilità dal valore di 227,27 euro ciascuna; ISEE oltre 40.000 euro – bonus totale annuo pari a 1.500 euro, erogabile in massimo 11 mensilità dal valore di 136,37 euro ciascuna.

In aggiunta, le famiglie con un reddito ISEE fino a 40.000 euro, che hanno avuto un figlio a partire dal 1° gennaio e già possiedono almeno un altro bambino di età inferiore ai 10 anni, beneficeranno di una maggiorazione. In queste circostanze, l’importo del bonus sarà di 3.600 euro all’anno, suddivisi in 10 rate da 327,27 euro e un’ulteriore rata di 327,30 euro.

Bonus asilo nido 2024: come presentare domanda

La richiesta per il Bonus Nido deve essere effettuata online attraverso il portale INPS. La procedura di domanda, valida sia per il 2024 che per il 2025, include i seguenti passaggi:

accedere al sito internet INPS ed effettuare l’accesso al portale utilizzando le credenziali SPID o CIE (Carta di identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);

digitare nel campo di ricerca le parole Bonus Nido e selezionare, tra i risultati della ricerca, la voce “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”;

e selezionare, tra i risultati della ricerca, la voce “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”; compilare la domanda con i dati richiesti.

Si ricorda che sarà possibile sia procedere in autonomia che rivolgersi ad un ente di patronato per ricevere assistenza per presentare la domanda online.

Per maggiori informazioni: documenti da allegare e il rimborso spese si rimanda al bando ufficiale!