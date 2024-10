La Sicilia sarà ancora una volta protagonista nel panorama cinematografico italiano. Nell’agosto 2025 inizieranno le riprese de La terra dell’estate, film diretto da Maddalena Ravagli, nota per il suo impegno in progetti di grande spessore artistico. Il lungometraggio, prodotto da Moontrip e Tramp LTD, vedrà la Sicilia non solo come sfondo visivo ma come luogo ispiratore per una storia ambientata in estati intense e profonde, cariche di emozioni e contrasti.

Profili ricercati

Per la realizzazione del progetto, è stato indetto un casting rivolto ai giovani siciliani, offrendo loro la possibilità di prendere parte alla produzione. L’agenzia Talè Casting, in collaborazione con le casting directors della produzione, è alla ricerca di giovani talenti.

Il casting è aperto a bambini e ragazzi maschi, di età compresa tra i 7 e i 25 anni, residenti nelle province di Catania, Messina e Siracusa. I profili ricercati comprendono attori e volti nuovi che possano incarnare con autenticità il mondo giovanile siciliano.

Come candidarsi

Per partecipare, è necessario inviare un’email all’indirizzo castingterradestate@gmail.com specificando le seguenti informazioni:

Nome e cognome

Età

Città di provenienza

Recapito telefonico (del genitore, in caso di minore)

Due foto recenti del candidato (una foto in primo piano e una a figura intera)

Le selezioni si svolgeranno a Catania, e ai candidati ritenuti idonei verrà inviata una comunicazione con l’appuntamento per un primo incontro conoscitivo, che si terrà a Catania. La data, l’orario e la sede del casting saranno indicati tramite email.