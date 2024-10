Nuovo Codice della strada: Il nuovo Codice della Strada ha ottenuto il primo via libera in commissione al Senato e si appresta a diventare legge dopo il passaggio in Aula a Palazzo Madama. La riforma introduce misure stringenti per chi guida in stato di ebbrezza o usando il cellulare, nuovi vincoli per i neopatentati e obblighi specifici per i ciclisti e gli utenti di monopattini elettrici. Le sanzioni e le multe sono state incrementate in diverse aree, confermando l’intento di aumentare la sicurezza stradale. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha accolto il voto in commissione con “grande soddisfazione“, come riportato in una nota ministeriale.

Regole più severe per chi guida sotto l’effetto di alcool e droghe

Le nuove norme prevedono sanzioni più rigide per chi guida dopo aver bevuto o assunto sostanze stupefacenti. Gli automobilisti recidivi con il codice 68 (indicativo di una precedente condanna per guida in stato di ebbrezza e con divieto di alcool) vedranno aumentare le multe fino a un massimo di 4.300 euro e la sospensione della patente fino a tre anni. Per i minori sorpresi alla guida in stato di ebbrezza, il conseguimento della patente sarà posticipato al compimento del 24° anno d’età. Le sanzioni per l’uso di stupefacenti saranno ugualmente più severe: sarà sufficiente rilevare la presenza di sostanze nell’organismo, senza bisogno di dimostrarne gli effetti sull’autista.

Alcolock obbligatorio per chi ha il codice 68

I trasgressori con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 1,5 dovranno installare l’alcolock, un dispositivo che impedisce l’avvio dell’auto se il guidatore non supera il test etilico. Il costo dell’installazione sarà a carico dell’automobilista, e manomettere l’alcolock comporterà multe salate, da un minimo di 1.600 a un massimo di 6.400 euro.

Maggiore libertà per i neopatentati, ma solo dopo tre anni

Il nuovo codice innalza i limiti di potenza dei veicoli che i neopatentati possono guidare, portandoli a 105 kW/t per auto e a 75 kW/t per altri mezzi. Tuttavia, l’obbligo di rispettare tali limiti sarà esteso da uno a tre anni. Inoltre, chi ottiene il foglio rosa per le patenti AM, A1, A2 e A non potrà trasportare passeggeri.

Uso del cellulare al volante: multe e ritiro della patente

Le sanzioni per l’uso del cellulare alla guida diventano più severe. Chi effettua chiamate senza vivavoce o auricolari vedrà la multa aumentare da un minimo di 422 fino a un massimo di 1.697 euro, con sospensione della patente da 15 giorni a due mesi già alla prima violazione. In caso di recidiva entro due anni, il periodo di sospensione potrà essere esteso fino a tre mesi e si perderanno fino a dieci punti dalla patente.

Nuovo Codice della strada, novità per monopattini e ciclisti

L‘uso del casco diventa obbligatorio per i monopattini elettrici e, per quelli di proprietà, saranno necessari targa, assicurazione RC e indicatori di direzione. I ciclisti potranno essere sorpassati solo se le condizioni permettono di mantenere una distanza di almeno un metro e mezzo, mentre è sempre obbligatorio procedere in fila indiana fuori dai centri abitati. Gli autovelox non potranno essere installati nelle aree con limite di velocità inferiore ai 50 km/h, come nelle “zone 30”. Saranno previste anche nuove ZTL nelle zone patrimonio UNESCO, con un limite di durata di cinque mesi.

Quando diventerà legge il nuovo Codice della strada

Dopo il passaggio alla commissione del Senato, il testo attende ora il voto dell’Aula, previsto tra il 19 e il 21 novembre. Se approvato senza modifiche, potrebbe entrare in vigore entro la fine dell’anno.