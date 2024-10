Il Cus Catania si prepara per un intenso weekend sportivo di fine ottobre, con otto sezioni agonistiche coinvolte in ben undici appuntamenti tra partite e gare. L’evento offrirà un’ampia panoramica sportiva che vedrà in azione atleti di ogni età e disciplina, dal rugby alla scherma, dal volley alla mezza maratona.

Le competizioni