AGRIGENTO- nella notte del 24 ottobre al viale Emporium di Villaggio Peruzzo è stato fermato un settantenne, accusato di aver ripetutamente accoltellato la figlia di 34 anni.

Le ragioni del gesto sono ancora sconosciute. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 e una volante del comando agrigentino. La giovane donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale, e secondo quando si perviene non sarebbe in pericolo di vita.

Il padre è al momento nella mano degli inquirenti, i quali ne stanno vagliando la posizione.