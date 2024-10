Un gruppo di ragazzine a Messina è stato individuato dalla Procura del Tribunale per i minorenni, in seguito a un’indagine dei carabinieri. Queste minorenni sono accusate di aver aggredito una coetanea di 14 anni l’11 ottobre scorso, in un episodio ripreso in un video divenuto virale.

Le aggressioni sono state perpetrate da due ragazze di 14 e 15 anni, mentre altre due ragazzine di 13 anni hanno filmato la scena con i loro cellulari. Secondo la Procura, l’aggressione è avvenuta senza alcuna motivazione apparente; la vittima è stata accusata dalle aggressori di averle insultate. Nonostante l’aggressione, la ragazza ha dichiarato di non aver riportato lesioni e, insieme ai genitori, ha deciso di non sporgere querela.

I precedenti episodi

Inoltre, le indagini hanno portato all’identificazione di una minore coinvolta in un altro episodio violento avvenuto il 28 settembre, in cui ha picchiato e minacciato una dodicenne. Questa ragazza risulta essere una delle due tredicenni che hanno registrato l’aggressione a Villa Dante. Un altro soggetto coinvolto è la quattordicenne che, contattando la vittima tramite telefono, ha organizzato un incontro per l’aggressione.

Infine, la quindicenne ritenuta responsabile dell’aggressione a Villa Dante è stata anche identificata come partecipante a una rissa sul tram vicino a Piazza Cairoli, avvenuta il 24 agosto, per la quale è stata denunciata per rissa e interruzione di pubblico servizio. Anche la tredicenne presente durante la rissa è stata collegata agli episodi violenti.