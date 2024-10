Concorsi Sicilia: il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha aperto una selezione pubblica per esperti in digitalizzazione e innovazione, offrendo nuove opportunità di lavoro. Si tratta di un’importante occasione per chi desidera contribuire alla trasformazione digitale dell’Italia, migliorando i servizi offerti a cittadini e imprese.

La selezione riguarda il ruolo di Product Owner per i servizi digitali nella Pubblica Amministrazione, con una retribuzione fino a 90.000 euro l’anno. Le candidature possono essere inviate entro il 31 ottobre 2024. In questo articolo vedremo i dettagli sui requisiti richiesti, la procedura di selezione, come presentare la domanda e tutte le informazioni utili. Inoltre, è possibile scaricare il bando ufficiale.

Concorsi Sicilia, la selezione

Il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indetto questo concorso nell’ambito dei progetti di digitalizzazione del settore pubblico, cercando professionisti in grado di gestire e sviluppare progetti complessi.

La figura ricercata dovrà raccogliere i requisiti per realizzare servizi digitali per cittadini e imprese, gestendo il ciclo di vita del prodotto, monitorando i KPI, apportando miglioramenti e rispettando la roadmap. Inoltre, coordinerà un team di esperti secondo l’approccio Agile.

Requisiti richiesti

I requisiti richiesti ai candidati per questa posizione sono i seguenti:

Laurea magistrale in informatica, ingegneria, scienze della formazione o affini, con almeno 5 anni di esperienza;

in informatica, ingegneria, scienze della formazione o affini, con almeno 5 anni di esperienza; In alternativa, 10 anni di esperienza nel settore senza laurea;

nel settore senza laurea; Ottima conoscenza della lingua inglese;

Esperienza nella gestione di progetti digitali per la Pubblica Amministrazione e nel coordinamento di team distribuiti.

Come presentare la domanda

Per partecipare alla selezione indetta dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, i candidati interessati devono inviare la propria candidatura entro le ore 17.00 del 31 ottobre 2024. La procedura di candidatura è gestita interamente online, attraverso un form disponibile sul sito ufficiale del Dipartimento.

Prima di presentare la domanda, è consigliabile leggere attentamente il bando (determina), che fornisce tutte le informazioni dettagliate sui requisiti richiesti, le mansioni e il processo di selezione. Assicurarsi di avere a disposizione tutti i documenti necessari, tra cui un curriculum aggiornato che evidenzi le esperienze pertinenti nel settore della trasformazione digitale.

Il bando ufficiale è disponibile in formato PDF, contenente tutte le informazioni relative alla procedura di selezione.