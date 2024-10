Un incidente stradale ha mandato in tilt il traffico lungo la tangenziale ovest di Catania, in direzione Misterbianco. Intorno alle ore 7:00, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto tre utilitarie, ma fortunatamente, nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi.

Lunghe code e disagi per gli automobilisti

L’incidente ha causato un forte rallentamento del traffico, con lunghe code che stanno creando notevoli disagi per chi percorre quel tratto stradale. La situazione è resa ancora più complessa dai lavori di messa in sicurezza della carreggiata, necessari per garantire il ripristino della normale circolazione.

Intervento della polizia stradale

Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse pattuglie della polizia stradale, impegnate nei rilievi e nella gestione del traffico. Gli agenti stanno lavorando per cercare di risolvere al più presto la situazione e ripristinare la circolazione normale.

Nessun ferito grave

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto non ha provocato feriti gravi, una notizia rassicurante per chi era coinvolto nell’incidente. Si prevede che, con il completamento delle operazioni di messa in sicurezza e rilievi, la situazione torni alla normalità nelle prossime ore.