Concorsi Sicilia: indetto nuovo bando concorsuale, rivolto a diplomati, laureati e a persone con licenza media (o scuola dell’obbligo) in un comune del Catanese. Le selezioni sono volte all’aggiornamento degli elenchi di idonei dai quali attingere per contratti di lavoro, a tempo indeterminato o determinato. Il comune interessato è quello di Motta Sant’Anastasia e altri enti locali. Ecco tutte le informazioni necessarie per potersi candidare, come le figure ricercate, i requisiti, le modalità di selezione e di presentazione della domanda di partecipazione.

Concorsi Sicilia: le figure ricercate

Per il concorso bandito in provincia di Catania si cercano le figure di seguito elencate:

funzionari ad elevata qualificazione amministrativi;

funzionari ad elevata qualificazione contabili;

funzionari ad elevata qualificazione tecnici;

funzionari ad elevata qualificazione di vigilanza;

istruttore amministrativo;

istruttore contabile;

istruttore tecnico;

istruttore di vigilanza;

operatore esperto.

Concorsi Sicilia: i requisiti richiesti

Per potersi candidare al concorso per il Comune di Motta Sant’Anastasia o per gli Enti locali, bisogna soddisfare i requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici come cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea, la maggiore età e godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce.

In base alla figura per cui si vuole concorrere, è necessario soddisfare dei requisiti specifici:

Funzionari: possesso di Laurea della tipologia e nelle classi/materie indicate nel bando;

della tipologia e nelle classi/materie indicate nel bando; Istruttori: possesso di Diploma della tipologia indicata nel bando;

della tipologia indicata nel bando; Operatore Esperto: assolvimento dell’obbligo scolastico, accompagnato da una specifica qualificazione professionale.

Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare il bando completo, fruibile dal sito del comune di Motta Sant’Anastasia.

Iter di selezione

La selezione consisterà in una prova scritta volta ad accertare l’attitudine e la capacità del candidato a svolgere le funzioni richieste alla figura professionale, il possesso del grado di professionalità e le competenze necessarie per l’accesso al profilo.

Il diario della prova scritta è il seguente:

funzionari ad elevata qualificazione amministrativi – 10 dicembre 2024, ore 15.00 e seguenti;

funzionari ad elevata qualificazione contabili – 11 dicembre 2024, ore 11.00 e seguenti;

funzionari ad elevata qualificazione tecnici – 12 dicembre 2024, ore 9.00 e seguenti;

funzionari ad elevata qualificazione di vigilanza – 10 dicembre 2024, ore 11.00 e seguenti;

istruttore amministrativo – 11 dicembre 2024, ore 9.00 e seguenti;

istruttore contabile – 11 dicembre 2024, ore 15.00 e seguenti;

istruttore tecnico – 12 dicembre 2024, ore 11.00 e seguenti;

istruttore di vigilanza – 10 dicembre 2024, ore 9.00 e seguenti;

operatore esperto – 12 dicembre 2024, ore 15.00 e seguenti.

Come presentare la domanda

Il termine ultimo per presentare la domanda è fissato al 18 novembre 2024. La domanda va presentata esclusivamente in via telematica mediante compilazione del modulo on-line presente in questa pagina. Una volta effettuata la registrazione sulla piattaforma, e selezionata la voce “Visualizza Concorsi Attivi”, il candidato dovrà selezionare la selezione a cui intende partecipare e seguire la procedura guidata. È previsto il pagamenti di una tassa concorsuale pari a 10,33 euro.