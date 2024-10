Domenica 3 novembre, alle ore 19:30, il Catania sarà impegnato al “Massimino” nel derby contro il Messina, match valevole per la 13esima giornata del campionato di serie C, girone C. Buone notizie per chi non potrà recarsi allo stadio o per chi non possiede abbonamenti Sky o Now, detentori dei diritti tv per il campionato di terza serie. Il derby verrà, infatti, trasmesso in chiaro su Telecolor, al canale 11 del digitale terrestre.

Il Catania sta vivendo un buon momento e si trova, attualmente, al secondo posto in classifica, reduce dalla complicata trasferta contro il Foggia, match terminato 2-2. Ma prima del derby, i rossazzurri hanno un altro impegno tra le mura amiche contro il Latina, in programma domenica 27 ottobre alle ore 15:00.

Si tratta di 2 match casalinghi in cui, senz’altro, il Catania proverà a ottenere bottino pieno per consolidare la seconda posizione in classifica o per tentare di acciuffare il Benevento che al momento è in testa al campionato.